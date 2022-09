220 Euro Geldstrafe für "Anti-Homo-Haus"

Heute, 07:54h,

Ein schwerer Diskriminierungsfall in Österreich entwickelt sich zur Farce. Im Februar berichtete die Regionalpresse erstmals über die Hausordnung der Pension "M-Quartier" in in Aggsbach-Markt, die eine Tirade gegen queere Menschen enthält und Homosexuelle zu unerwünschten Personen erklärt (queer.de berichtete). Über ein halbes Jahr sahen Politik und Verwaltung keine Möglichkeit, gegen den christlichen Betreiber vorzugehen. Erst Ende August verhängte die Bezirkshauptmannschaft (BH) Krems nach dem NÖ Antidiskriminierungsgesetz (ADG) nun eine Geldstrafe – in Höhe von 220 Euro. Darüber berichteten am Mittwoch die "Niederösterreichischen Nachrichten".



Die "M-Quartier" vermarktet sich selbst als "Anti-Homo-Haus". "Mit Homosexualität, Pädophilie und Gender-Ideologie wollen wir nichts zu tun haben", heißt es in der Hausordnung. "Diese Philosophien und Praktiken zerstören die seelische Gesundheit aller Betroffenen." Das "Arbeiter-Monteur-Quartier mit dem Komfort von zu Hause" geht auf seiner Website unter dem Punkt "Warum wir ein Anti-Homo-Haus sind" ausführlich auf die hasserfüllte Gästepolitik ein.



Screenshot von der "M-Quartier"-Website

Die Selbstbezeichnung sei eine Reaktion auf die Gründung der Rosa Lila Villa in Wien und die zunehmende Akzeptanz queerer Menschen in der Gesellschaft. "Die LGBT Lobby hat über die Jahre gut gearbeitet, denn Firmen und Institutionen geben lieber nach, als sich Ärger einzuhandeln", heißt es dort. "Durch unwahre Darstellungen, Mobbing, ja sogar mit Gewalt wurde ein Umdenken in der Gesellschaft erreicht. Was früher als krank und abscheulich galt, ist heute salonfähig."

Diskriminierung queerer Menschen ist in Österreich legal

Nach österreichischem Bundesrecht ist diese Diskriminierung tatsächlich legal. Zwar sind queere Menschen gegen Ungleichbehandlung im Arbeitsrecht geschützt, nicht aber gegen Diskriminierung im Zivilrecht wie etwa beim Zugang zu Dienstleistungen. Obwohl das "Anti-Homo-Haus" im Februar in ganz Österreich für Empörung sorgte, ist keine Ausweitung des Schutzes in Sicht (queer.de berichtete).



Die NÖ Antidiskriminierungsstelle wiederum kann nur eingreifen, wenn Landesgesetze verletzt werden. Während sie dies im Februar noch verneinte, änderte sie im März ihre Auffassung. Das Landes-ADG schütze auch den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum, erkannte die Vize-Gleichbehandlungsbeauftragte Claudia Grübler-Camerloher. Die BH schloss sich fünf Monate später dieser Sichtweise an.

Besitzer will Strafe nicht bezahlen

Gegenüber den "Niederösterreichischen Nachrichten" kündigte Pensionsbesitzer Michael Hirschmann an, die Strafe in Höhe von 220 Euro nicht bezahlen zu wollen. Die Buchungslage sei seit Bekanntwerden seiner queerfeindlichen Hausregeln dramatisch eingebrochen: "Bis Februar haben wir monatlich bis zu 4.000 Euro umgesetzt, jetzt sind es noch maximal 400 Euro", beklagte er sich gegenüber der Regionalzeitung. So gut wie alle Buchungsplattformen haben das "Anti-Homo-Haus" inzwischen von ihren Websites genommen. (cw)