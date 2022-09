Emir von Katar vor UN: Alle Fans bei Fußball-WM willkommen

Emir Tamim Bin Hamad Al Thani spielt die Staatshomophobie in seinem Land herunter

Heute, 10:59h, noch kein Kommentar

Katars Emir Tamim Bin Hamad Al Thani hat in einer Rede bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen erneut betont, dass alle Fans bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft ohne Diskriminierung willkommen seien. "Die Menschen aus Katar werden Fußball-Fans aus allen Gesellschaftsschichten mit offenen Armen empfangen", sagte er am Dienstag (Ortszeit) in New York.



Der Emir hatte aber zuvor diese Offenheit relativiert: So sagte er im Mai in Berlin, dass Besucher*innen "unsere Kultur respektieren" müssten (queer.de berichtete).



Kurz vor der Rede des Emirs hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch homosexuelle Fußballfans vor der Reise zur WM in den Golf-Staat gewarnt (queer.de berichtete). Am besten lasse man es, sagte Wenzel Michalski, Deutschland-Direktor von Human Rights Watch, beim Kongress Bodensee Business Forum der "Schwäbischen Zeitung" in Friedrichshafen.



Er glaube zwar nicht, dass viel passieren werde, weil die ganze Welt zuschauen werde, sagte Michalski – und dass westliche homosexuelle Fans, sofern sie sich an die Sitten der Katarer*innen hielten, dort Fußball schauen können. Aber eine Garantie gebe es nicht. In Katar ist Homosexualität gesetzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft, muslimische Gläubige können nach archaischen Gesetzen sogar mit dem Tod bestraft werden.

"Gewöhnt euch daran oder bleibt weg vom Fußball"

Unterdessen hat Fan-Vertreter Dario Minden am Dienstag den Botschafter Katars in Deutschland, Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani, auf einem Kongress in Frankfurt mit seiner sexuellen Orientierung konfrontiert und Reformen verlangt: "Ich bin ein Mann und liebe Männer. Das ist normal, also gewöhnt euch daran oder bleibt weg vom Fußball", so Minden auf Englisch.



Dario Minden, Fan-Ver­treter von "Unsere Kurve", spricht beim DFB-Kon­gress zum Thema Men­schen­rechte den anwesenden katarischen Botschafter auf die Rechte von Homosexuellen und Transpersonen an.



(1/2) pic.twitter.com/xV2XQ5mLFn Sportschau (@sportschau) September 20, 2022 Twitter / sportschau

A representative of Germany's association of fan and ultra groups went on stage to speak to the DFB's conference on human rights in Qatar ahead of the World Cup.



Here's his personal speech on LGBT rights in the country, addressed directly at Qatar's ambassador to Germany. pic.twitter.com/ODYZrsYWyq DW Sports (@dw_sports) September 19, 2022 Twitter / dw_sports

Die Weltmeisterschaft beginnt am 20. November und dauert bis zum 18. Dezember. Katar wird auch immer wieder wegen systematischer Menschenrechtsverstöße und der Ausbeutung von Migrant*innen kritisiert. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück und führt Reformen zugunsten der Arbeiter*innen an. (dpa/dk)