Eloy de Jong: "Mein Coming-out war ein großes Problem für meinen Vater"

Eloy de Jong ist seit inzwischen 30 Jahren im Showgeschäft aktiv (Bild: Pro Sieben / Willi Weber)

Schlagersänger Eloy de Jong hat in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Bunten" erzählt, dass sein Coming-out als Schwuler von seinem Vater nicht positiv aufgenommen worden war. "Seit ich denken kann, ist mein Vater Alkoholiker", sagte der 49-jährige Niederländer. "Ich habe leider keine einzige Erinnerung an ihn, die sich für mich richtig gut anfühlt. Auch mein Coming-out war ein großes Problem für ihn, er fand es schrecklich. Er konnte mit meiner Homosexualität nicht umgehen und hat meiner Mutter die Schuld dafür gegeben."



Ein neues Lied hat de Jong daher seiner Mutter gewidmet: "Wäre sie nicht gewesen, hätte ich nie gelernt, was Liebe ist, und wäre heute ein anderer Mensch", sagte der Sänger.

De Jong wurde Anfang der Neunzigerjahre als Mitglied der englisch-niederländischen Boygroup Caught in the Act berühmt. 1999, ein Jahr nach der Auflösung der Band, outete er sich in der Öffentlichkeit als schwul. Zu dieser Zeit war er mit dem Sänger Stephen Gately von der irischen Band Boyzone liiert, der 2009 im Alter von nur 33 Jahren nach übermäßigem Alkoholkonsum verstarb (queer.de berichtete). Inzwischen zieht er mit seinem Partner und der leiblichen Mutter des Kindes eine Tochter auf (queer.de berichtete).



Insbesondere in Deutschland war de Jong in diesem Jahrtausend erfolgreich, auch durch Teilnahmen an populären Shows wie "Promi Big Brother" oder "The Masked Singer". In den letzten Jahren machte er sich mit Hits wie Liebe kann so weh tun (Duett mit Marianne Rosenberg), Barfuß im Regen oder Bist du's oder bist du's nicht (Duett mit Beatrice Egli) einen Namen als Schlagersänger. Am Samstag tritt er in der "Ross Antony Show" auf, die um 20.15 Uhr parallel im SWR- und MDR-Fernsehen gezeigt wird. (dk)