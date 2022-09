Hochkarätige Sänger*innen im Berliner SchwuZ

Heute, 09:25h, noch kein Kommentar

Am heutigen Donnerstag findet um 19 Uhr im Berliner Club SchwuZ die zweite Ausgabe von "Voice & Piano" statt. Gastgeber Klaus Seiffert (bekannt aus dem Theater des Westens und dem Friedrichstadtpalast) lädt – bei freiem Eintritt für die Gäste – bekannte Stars aus der Musicalszene in die Pepsi Boston Bar. Begleitet von Ferdinand von Seebach am Piano gibt es hochkarätigen Livegesang: Standards, Showtunes, Musical, Pop, Chanson, Jazz und Schlager.

Mit dabei sind dieses Mal:



Kuratiert den Abend: Klaus Seiffert wurde in Wien und New York ausgebildet und hat in rund 40 Musicals und Shows als Sänger, Tänzer und Schauspieler mitgewirkt (Bild: SchwuZ)

● Marie-Louise van Kisfeld ist ausgebildete Musicaldarstellerin und lebt in Berlin. Sie spielte u.a. Janet in der "Rocky Horror Show", Mrs. Lynch in "Grease", Wickies Mutter in "Wickie" und Hedda Hopper bei "Chaplin". Diesen Sommer war sie Teil des Ensembles in "Io senza te" bei den Thuner Seespielen. Darüber hinaus tritt sie mit drei verschiedenen Soloshows auf.



● Dan Perry besuchte das "Conservatorio de Musica da Jobra" in Portugal, wo er nach drei erfolgreichen Jahren seine Ausbildung als Theater-Schauspieler absolviert hat. 2015 zog er nach Berlin, wo er anfing, an seiner musikalischen Karriere zu arbeiten. 2019 gründete Perry seine eigene Pop-Rock Band namens Merely Minds und 2021 war Dan Perry bei "The Voice of Germany" zu sehen. Er kämpft für diejenigen, die unter Mobbing, Diskriminierung oder Rassismus leiden und sein Motto ist: Be who you are.



● Mario Mariano ist Wahl-Berliner aus Sao Paulo und war in zahlreichen Musicalrollen zu sehen, u.a. "Aida", "West Side Story" oder "La Cage aux Folles". Weltweit tritt er mit Marcia Barrett of Boney M. auf. Für viele Theater ist er als Choreograf tätig, zuletzt bei "Sugar" am Schlossparktheater. Mit seinen eigenen Shows "Soul Fever" und "Ritmo Latino" gastiert er auf verschiedenen Bühnen und Kreuzfahrtschiffen.



● Stageink: Seit 2010 bespaßt die freie Musicalgruppe (inzwischen auch im Vereinsregister als gemeinnütziger Stagies Berlin e.V.) die Berliner Theaterlandschaft mit vielseitigen Eigenproduktionen und weniger bekannten Shows vom (Off-)Broadway, wie zuletzt "Be more Chill" (Mai 2022) und "Heathers das Musical" (2019). Bei "Voice & Piano" präsentieren sich sechs der passionierten Künstler*innen.



● Ferdinand von Seebach ist als Pianist, Posaunist, musikalischer Leiter, Komponist und Arrangeur in ganz Deutschland tätig, u.a. für das Tipi am Kanzleramt, die Komödie am Kurfürstendamm und die Domfestspiele Bad Gandersheim.

Das Konzept von "Voice & Piano" orientiert sich an den äußerst beliebten Piano-Bars in den USA. Die Idee, die oft zum Mitsingen animiert: Tolle Sänger*innen präsentieren ihre Sets mit Livebegleitung am Piano.



Am Donnerstag treten alle Künstler*innen ohne Gage auf. Es werden Spenden zu Gunsten des Bündnis queere Nothilfe Ukraine gesammelt. (cw/pm)