PLUS Rhein-Neckar e.V. sucht Fachberatung (w/m/d) für lsbtiaq+ Personen im Asylverfahren / mit Fluchtgeschichte

Heute, 06:18h, noch kein Kommentar

PLUS e. V. sucht eine



Fachberatung (w/m/d) für lsbtiaq+ Personen im Asylverfahren / mit Fluchtgeschichte ab 01.11.2022

50% Stelle nach Haustarifvertrag angelehnt an den TVöD, befristet auf ein Jahr



Wer wir sind ...

Der Verein PLUS entstand im Herbst 1998 und ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Ziel und Zweck der Anlauf- und Beratungsstelle ist eine umfassende und nachhaltige Verbesserung der psychosozialen Gesundheit und Lebensqualität von lsbtiaq+ Menschen sowie deren An- und Zugehörigen. Dazu gehören neben dem Beratungsangebot Gruppen- und kulturelle Angebote.



PLUS e.V. kann auf vielfältige Erfahrungen, wie z.B. im Bereich der Jugendhilfe, der Fortbildung und der Hilfe zur Erziehung aufbauen. Seit 2012 ist PLUS Träger von KOSI.MA, Zentrum für sexuelle Gesundheit in Mannheim. Ebenfalls seit 2012 setzt PLUS erfolgreich Veranstaltungen und Angebote zur Öffnung für Diversität der Beratungsstelle und auch der Community um. Seit 2014 ist PLUS eine Anlaufstelle für geflüchtete lsbtiaq+ Menschen in der Region.



Zur Stärkung im Team suchen wir eine Person mit...

• Hochschulstudium in Psychologie oder Sozialer Arbeit oder äquivalente Qualifikationen durch Berufserfahrung

• Erfahrung in der Beratung/psychosozialen/therapeutischen Arbeit von Menschen im Asylverfahren und zu Fluchtspezifischen Themen und/oder lsbtiaq+ spezifischen Themen

• Reflexionsfähigkeit und -bereitschaft zu Rassismus, Trans- und Homofeindlichkeit

• Reflexion von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität

• Gute Kenntnisse der Deutschen und Englischen Sprache. Weitere Sprachen sind von Vorteil

• Erfahrungen und/oder zusätzliche Qualifikationen im Bereich Psychotrauma sind wünschenswert

• Der Bereitschaft sich in einem offen queeren Team zu engagieren



PLUS e. V. bietet...

• Interessante und abwechslungsreiche Arbeit

• Aktive (Mit-) Gestaltung von Arbeitsprozessen und thematischen Inhalten

• Ein unterstützendes, engagiertes und vielfältiges Team

• Regelmäßige Super- und Intervision



Bewerbungsfrist: 22.10.2022

An:

Betreff: Bewerbung Fachberatung lsbtiaq+ Geflüchtete

Bei weiteren Fragen: Kristin Pelzer, Tel.: 0160 98 60 59 79



• Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer (zugeschriebenen) nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder ihres Alters.

• Wir möchten besonders lsbtiaq+ People of Color und lsbtiaq+ Personen mit Flucht- und

Migrationsgeschichte dazu einladen, sich bei uns zu bewerben