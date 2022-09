Prince Damien und Manfred Karácsonyi tanzen bei "Skate Fever" mit Frauen

Prince Damien (re.) und Manfred Karácsonyi sind zwei von 16 Teilnehmenden bei "Skate Fever" (Bild: Marc Bremer / RTLzwei)

Deutsche "Stars" haben bereits auf herkömmlichem Parkett sowie auf Eis ihr Tanztalent unter Beweis stellen können (oder sich auf den prominenten Hosenboden gesetzt). RTLzwei kombiniert nun die beiden bekannten Tanzshows: Dabei ist "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" herausgekommen – wie der Name schon sagt, können die 16 teilnehmenden Berühmtheiten ihr Tanztalent auf Skates beweisen. Die Show beginnt am 10. Oktober zur Primetime um 20.15 Uhr und wird außerdem im Streamingportal RTL+ verfügbar sein.



Bereits bekannt geworden war, dass der nichtbinäre "Queer Eye"-Star Avi Jakobs Jury-Mitglied ist. Als Teilnehmer waren der DSDS- und Dschungelstar Prince Damien (RTLzwei: "Ein Sonnenschein auf Rollen!") sowie Prince Charming"-Kandidat Manfred Karácsonyi (RTLzwei: "Unser Paradiesvogel und Humorgarant Nummer 1!) angekündigt worden (queer.de berichtete).

Das sind die Paarungen

Nun hat RTLzwei auch die Tanzpaarungen bekanntgegeben. In dieser Show werden die Promis nicht mit einem Profi-Tänzer oder einer Profi-Tänzerin kombiniert sondern miteinander: Prince Damien wird dabei mit Viva-Urgestein Gülcan Kamps antreten, während Manfred Karácsonyi mit Komikerin Janina Korn die Hüften bewegen wird. Die weitere Paare sind Ex-Dschungelkandidatin Gisele Oppermann und Dschungel-Motivator Thorsten Legat, der transkritische "Love Island"-Kandidat Adriano Salvaggio und GNTM-Teilnehmerin Klaudia Giez, Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack, "Love Island"-Womanizer Tobias Wegener und Ex-Bachelorette und "Love Island"-Kandidatin Melissa Damilia, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink & "Bares für Rares"-Kulthändler Walter Lehnertz sowie Ex-Schwimmweltmeister und Dschungelkandidat Thomas Rupprath und Ex-Dschungelcamperin und "Bachelor"-Teilnehmerin Linda Nobat.



Welches Paar überzeugt die Jury? (Bild: Marc Bremer / RTLzwei)

Die Leistungen der Promipaare werden von der Jury aus Detlef "D!" Soost, Constance Hossfeld-Seedorf und Avi Jakob in der jeder Folge unter die Lupe genommen und bewertet. Die Punkte der Jury gehen in die Tageswertung ein, die über Ausscheiden oder Weiterkommen entscheiden. Die Promis treten bei "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" in sechs Shows mit verschiedenen Mottos gegeneinander an. Diese lauten: "Rollerdisco", "Pop-Giganten", "Traumpaare", "Summervibes" und "Kino Abend". Die sechste Show bildet das Finale – mit Glanz, Glitzer, Glamour und großen Hits. Am Ende erhält das Gewinnerpaar einen Rollschuhpokal. (cw)