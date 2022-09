"Prince Charming": Vorschau für alle

Heute, 10:53h, noch kein Kommentar

Der Streamingsender RTL+ hat die ersten knapp 18 Minuten der vierten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming" veröffentlicht. Die Sneak Peek kann von allen abgespielt werden – nicht nur von RTL+-Abonnent*innen. Nicht angemeldeten Nutzer*innen wird allerdings vor der Sendung Werbung eingeblendet. Auch auf Youtube ist die gute Viertelstunde zu sehen.

In der Sneak Peek wird gezeigt, wie die 21 Kandidaten auf einem Boot in den Hafen von Rhodos einfahren und vor dem ersten Treffen mit Prince Fabian schon einmal vorglühen und sich abchecken. Einzelne Kandidaten werden gesondert vorgestellt. Danach darf der Prince zum Ausdruck bringen, warum er seine Liebe in einer TV-Show sucht.

Gesamte erste Folge kommt am 29. September

Auf die gesamte Folge – also inklusive der Gentlemen Night, wenn der Prince einen oder mehrere der hoffnungsvollen Kandidaten rausschmeißt – müssen sich Fans noch bis zum 29. September gedulden. Ab dann wird jeweils am Donnerstag eine neue Folge der Show veröffentlicht. Um die Sendung streamen zu können, ist ein RTL+-Abonnement notwendig (ab 4,99 Euro).



Prince Fabian stammt aus Berlin und ist mit 33 Jahren der bislang älteste der Prinzen. Er hat schon konkrete Vorstellungen von seinem Traummann: "Wer Humor und etwas Leichtigkeit einbringt, kann schon gut bei mir punkten. Ich finde es auch sehr sexy, wenn Männer ambitionierte Ziele im Leben verfolgen. Sportlichkeit für gemeinsame Aktivitäten ist auch ein großes Plus." Außerdem muss der Mann an seiner Seite das Reisen lieben.



Insgesamt zeigt RTL+ in Staffel vier neun Folgen plus eine später aufgenommene Wiedersehensfolge. Darin wird der Prince verraten, ob er immer noch mit dem von ihm ausgewählten Mann zusammen ist.



Die Datingshow "Prince Charming" ist 2019 an den Start gegangen und wurde von Publikum und Fernsehkritik mehrheitlich positiv aufgenommen. Die erste Staffel gewann als erste Datingshow überhaupt einen begehrten Grimme-Preis (queer.de berichtete). 2021 folgte die erste Staffel des Ablegers "Princess Charming", die mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde (queer.de berichtete). (dk)