Schlotterbeck zu Katar-WM: "Fußball muss für alle da sein"

Nico Schlotterbeck bei der Vertragsunterzeichnung in Dortmund (Bild: BVB)

Heute, 11:11h,

In der Debatte um WM-Gastgeber Katar sieht der deutsche Nationalspieler Nico Schlotterbeck nicht zuerst die Fußballprofis in der Pflicht. "Wir Spieler können aus meiner Sicht ohnehin wenig beeinflussen, das ist in erster Linie eine Sache der Funktionäre und der Politik. Wir Sportler haben das Turnier nicht nach Katar vergeben", sagte der 22-Jährige BVB-Profi dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Aufgabe der Spieler sei es, bei der Weltmeisterschaft maximalen sportlichen Erfolg zu haben.



Die Weltmeisterschaft in Katar steht wegen der Situation für ausländische Arbeiter*innen und der Menschenrechtslage stark in der Kritik. So steht auf Homosexualität im Emirat sieben Jahre Haft – muslimische Gläubige können sogar nach archaischen Scharia-Gesetzen zum Tode verurteilt werden. Die Regierung des Emirats weist die Vorwürfe weitgehend zurück.

"Fußball steht für Vielfalt"

Schlotterbeck sagte, die Situation im Gastgeberland sei nicht zufriedenstellend. "Ich wünsche mir, dass die WM zu einer weiteren Öffnung in Katar beitragen kann. Ich hoffe, dass jeder, der Bock auf die WM hat, auch vor Ort sein kann und wird", sagte der Abwehrspieler. "Der Fußball muss für alle da sein und allen offenstehen. Er steht für Vielfalt."



Mit der deutschen Nationalmannschaft wird Schlotterbeck am Freitagabend in der Nations League am Freitag gegen Ungarn (20.45 Uhr, ZDF) und am Montag in England (20.45 Uhr, RTL) im Einsatz sein.



Human Rights Watch hatte erst kürzlich schwulen und lesbischen Fans von einer Reise nach Katar abgeraten (queer.de berichtete). Er glaube zwar nicht, dass viel passieren werde, weil die ganze Welt zuschauen werde, sagte Wenzel Michalski, der Deutschland-Direktor der Menschenrechtsorganisation. Aber eine Garantie dafür gebe es nicht. (dpa/dk)