Sam Smith: Es wird unheilig

Heute, 12:48h, noch kein Kommentar

Sam Smith meldet sich mit neuer Musik zurück: Am Freitag ist die Single "Unholy" erschienen, in der Smith mit der in Los Angeles lebenden deutschen Singer-Songwriterin Kim Petras die Geschichte eines betrügenden Ehemanns erzählt, der Frau und Kinder daheim zurücklässt, um sich amüsieren zu gehen. Inspiration für diesen Inhalt war der berüchtigte LA-Sunset-Strip-Club "The Body Shop". Der Song enthält etwa die Worte: "Mummy don't know Daddy's getting hot, at the Body Shop, doing something Unholy" (Mami weiß nicht, dass Papi im Body Shop heiß wird und etwas Unheiliges tut).



Es geht in dem Lied darum, von toxischen Menschen loszulassen und sich aus den Fängen der Geheimnisse anderer zu befreien. Dazu gibt es pochenden Bass, die Chor-Hook zum Start und als Highlight den bissigen Part von Petras. Bereits am Donnerstag hatte das Duo das Lied in einem Auftritt für das BBC-Radio live vorgestellt.



| Direktlink | Der Liveauftritt im BBC-Radio



| Direktlink | Die Studioaufname mit Text

Smith sagt über den in Jamaika aufgenommen Song: "'Unholy' war eines der besten kreativen Momente, die ich als Künstler*in hatte. Ich hatte nie so viel Spaß, eine Aufnahme zu machen. Es war kathartisch und befreiend, einfach mal die Regeln zu missachten." Zudem sei es eine Ehre gewesen, "die Brillanz von Kim Petras zu sehen".

Petras bezeichnete sich selbst als Riesenfan von Sam Smith. "Ich hatte die beste Zeit, mit them im Studio zu sein", sagte die 30-Jährige. "Sam Smith glaubt wirklich an mich und hat mir Mut gemacht, ich selbst zu sein. Ich fühle mich so geehrt, dass they mich ausgewählt hat, den Song gemeinsam aufzunehmen."



In Deutschland wurde die in Köln geborene trans Frau Petras 2003 als 13-Jährige durch einen Auftritt bei der RTL-Sendung "Stern TV" bekannt. Sie war gemeinsam mit ihren Eltern in der Live-Sendung und beschrieb ihre Hormonbehandlung. Als sie 14 Jahre alt war, beschrieb die Vox-Reportage "Mann oder Frau?" ihren Weg. Im November 2008 gab die damals 16-Jährige bekannt, dass sie eine geschlechtsanpassende Operation gehabt habe. Laut "Daily Telegraph" war sie damals die jüngste bekannte Person, die eine derartige Operation zu dieser Zeit erhalten hatte.



| Direktlink | Kim Petras war als 16-Jährige auch im britischen Frühstücksfernsehen zu Gast

Petras ist in den USA weit erfolgreicher als in Deutschland: Nachdem deutsche Musiklabels ihre Kunst als "zu amerikanisch" abkanzelten, zog sie 2011 als 19-Jährige nach Los Angeles. Der Durchbruch als Sängerin gelang ihr 2017 mit ihrem Song "I Don't Want It at All". Er erreichte die Spitze der Spotify Global Viral 50 Charts. Im dazugehörigen Musikvideo hat Paris Hilton einen Gastauftritt.

Sam Smith hatte sich 2019 als genderqueer geoutet (queer.de berichtete). Im selben Jahr verkündete der Popstar: "Meine Pronomen sind they/them" (queer.de berichtete). Für diese nichtbinären Personalpronomen gibt es im Deutschen noch keine allgemein anerkannte Entsprechung. (dk)