Regina Görner erhält Ehrenpreis der Lesben und Schwulen in der Union

Die frühere saarländische Sozialministerin Regina Görner (CDU) wird von den Lesben und Schwulen in der Union (LSU) für ihr Engagement für queere Rechte ausgezeichnet. Die 72-jährige Gewerkschafterin wird beim parlamentarischen Jahresempfang am 29. September in Berlin mit dem Ehrenpreis der LSU ausgezeichnet, der erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie und der Anerkennung der LSU als offizielle CDU-Parteiorganisation wieder vergeben wird.



Die LSU bezeichnete die Preisträgerin als "langjährige Wegbegleiterin, Unterstützerin und unermüdliche Streiterin für Gleichberechtigung". "Regina Görner hat in Ihren über 16 Jahren als Mitglied des CDU-Bundesvorstands ihre Stimme immer wieder dafür eingesetzt, LSBTIQ in der CDU Gehör für Ihre berechtigten Anliegen zu verschaffen." Bereits Anfang des Jahrtausends, als es um die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft ging, habe sie sich für die vollständige Gleichstellung eingesetzt. Zu dieser Zeit hatten sich große Teile ihrer Partei noch vehement gegen die Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften ausgesprochen – die unionsgeführten Länder Bayern, Sachsen und Thüringen zogen damals sogar vor das Bundesverfassungsgericht, um die Ehe-Light wieder abzuschaffen.

Görner "hat in der CDU für Mehrheiten gestritten"

"Seinerzeit war sie noch Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales im Saarland und hat ihre Position dafür genutzt, immer wieder an entscheidenden Stellen mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass eine Ungleichbehandlung, wie es sie bei eingetragenen Lebenspartnerschaften lange gab, nicht auf Dauer bestehen bleiben könne", so die LSU. "Auch als es später um die Abschaffung der Ungleichbehandlung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften im Einkommenssteuerrecht ging, hat sie in der CDU für Mehrheiten gestritten."



Görner war von 1999 bis 2004 Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales im Saarland. Von 2000 bis 2016 gehörte sie dem CDU-Bundesvorstand an. Aus Solidarität trat sie 2010 in die Lesben und Schwulen in der Union ein (queer.de berichtete). Ansonsten engagierte sich die ehemalige persönliche Referentin von Rita Süssmuth für Arbeitnehmerrechte. Im Dezember 2021 wurde sie als Nachfolgerin von Franz Müntefering zur Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen gewählt.



Zu den bisher mit dem Ehrenpreis der LSU ausgezeichneten Persönlichkeiten gehören die frühere Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth, die sogenannten Wilden 13 in der Union und der evangelische Theologe Volker Jung. (dk)