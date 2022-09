Greyson Chance lästert über Ellen DeGeneres

Greyson Chance bei einem Auftritt in Ellens Talkshow 2019 (Bild: Screenshot / Youtube/Ellentube)

Der 25-jährige US-Musiker Greyson Chance ist nicht gut auf die gefallene Talkshow-Ikone Ellen DeGeneres zu sprechen. Seine frühere Mentorin sei "manipulativ" gewesen und habe ihn fallengelassen, als sich nicht der gewünschte Erfolg einstellte, sagte er im Interview mit dem "Rolling Stone"-Magazin. Chance war 2010 bekanntgeworden, als er als Zwölfjähriger in "The Ellen DeGeneres Show" den Song "Paparazzi" von Lady Gaga sang. Der Auftritt verbreitete sich damals viral.

"Ich habe nie eine manipulativere, egozentrische und einfach nur opportunistischere Person als sie getroffen", so Chance, der sich 2017 als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete).



DeGeneres hatte Chance nach seinem Auftritt ein 10.000 teures Piano geschenkt und sei seine Mentorin geworden. Seiner Mutter habe sie großen Erfolg versprochen und habe gesagt: "Sie müssen in ihrem Leben nie wieder arbeiten." Dann sei DeGeneres aber "viel zu kontrollierend" gewesen. Wenn ihr etwas nicht gefallen habe, sei sie sehr wirsch geworden. So habe sie ihm etwa verboten, sich in Leder zu kleiden. "Sie kam vorbei, schaute auf das Kleidergestell, schrie die Stylisten an und machte Menschen vor mir nieder", behauptete Chance.



Ihr Verhalten habe sich dann völlig verändert, als das Lied "Truth Be Told, Part 1" im Herbst 2012 nicht so erfolgreich war wie erhofft. Dann habe sie ihn "völlig fallengelassen". Als er danach in ihrer Nachmittagstalkshow auftrat, sei sie extrem distanziert gewesen. Insgesamt war Chance mehr als ein Dutzend Mal in der "Ellen Show", zuletzt 2019.



| Direktlink | Chance bei seinem Auftritt 2019

In Ellen DeGeneres' Team zeigte man sich über die Aussagen von Chance überrascht. Der Sänger habe sich während seiner Gastauftritte in ihrer Show nie beschwert und wurde wiederholt eingeladen. Er wolle wohl sein neues Album promoten, hieß es aus dem Umfeld der Moderatorin.

Chance liebt Lady Gaga immer noch

Eine andere Mentorin vergöttert Chance aber bis heute: Lady Gaga habe "immer ihre Tür offengehalten für mich", sagte der 25-Jährige. "Sie war anders als Ellen für mich da."



Die offen lesbische Komikerin Ellen DeGeneres moderierte fast 20 Jahre lang ihre Nachmittagstalkshow, in der unzählige Prominente auftraten – etwa Barack und Michelle Obama, Joe Biden sowie Filmstars wie Halle Berry und Clint Eastwood oder Musikstars wie Janet Jackson oder Cher. Die heute 64-Jährige hatte stets das Image als freundlich und warm – bis ehemalige Mitarbeiter*innen 2020 über höllische Arbeitsbedingungen auspackten. Danach bat DeGeneres um Entschuldigung und sagte, sie werde die Kritik ernst nehmen (queer.de berichtete). Ihre Show konnte sie aber nicht mehr retten: Sie wurde im Frühjahr diesen Jahres eingestellt (queer.de berichtete). (dk)