Zweite Bundestagsabgeordnete outet sich als bisexuell

Grünen-Chefin Ricarda Lang war nach der Wahl vor einem Jahr das erste offen bisexuelle Mitglied des Deutschen Bundestags (queer.de berichtete). Mit ihrer Parteifreundin Emilia "Milla" Fester hat sich nun am Freitag eine zweite Parlamentarierin auf Instagram als bisexuell geoutet – pünktlich zum internationalen Tag für bisexuelle Sichtbarkeit.



"IT'S NOT A PHASE – IT'S AN IDENTITY", schrieb die 24-jährige Hamburgerin in großen Lettern zu einem Foto, auf dem sie in eine Regenbogenflagge gehüllt in den Himmel blickt.



"Als bisexuelle Frau muss ich mich noch viel zu oft dafür rechtfertigen", heißt es weiter in dem Post. "So sollte es niemandem gehen. Bisexualität ist keine Unentschlossenheit, sondern eine eigene sexuelle Identität." Fester wünschte ihren über 21.000 Follower*innen einen "Happy Bi-Visibility-Day". Der Landesverband der Hamburger Grünen kommentierte das Coming-out mit sechs Herz-Emojis in Regenbogenfarben.

Coming-out als queer bereits im August

Als queer geoutet hatte sich die jüngste Abgeordnete des Deutschen Bundestags bereits zum Hamburg Pride im August. Damals schrieb sie auf Instagram: "Als queere Person ist die Community ein wichtiger Ort für mich. Hier können wir wir selbst sein, hier werden Kämpfe für gleiche Rechte ausgefochten und hier empowern wir uns gegenseitig – dafür bin ich super dankbar!"



Emilia Fester entstammt einer Künstlerfamilie aus Hildesheim. Nach dem Abitur 2017 zog sie nach Hamburg, wo sie als Regieassistentin und Bühnenhelferin tätig war. Der ehemaligen Landessprecherin der Grünen Jugend gelang bei der Wahl am 26. September 2021 auf Platz 3 der Landesliste der hamburgischen Grünen der Einzug in den Bundestag.

"Gerechtigkeit auf der Welt", nennt Fester als Ziel und Mittelpunkt ihres politischen Handelns. "Wohin ich auch blicke, tun sich untragbare Gegensätze auf – ob Armut und Reichtum, Zukunft und Vergangenheit, Diskriminierung und Privilegien", heißt es auf ihrer Homepage. "Die Machtverteilung im Kleinsten wie Größten ist unhaltbar." (mize)

Queere Mitglieder des Deutschen Bundestages



Takis Mehmet Ali (SPD, Landesliste Baden-Württemberg)

Jens Brandenburg (FDP, Landesliste Baden-Württemberg)

Lars Castellucci (SPD, Landesliste Baden-Württemberg)

Falko Droßmann (SPD, Direktmandat Hamburg-Mitte)

Emilia Fester (Grüne, Landesliste Hamburg)

Tessa Ganserer (Grüne, Landesliste Bayern)

Kai Gehring (Grüne, Landesliste NRW)

Timon Gremmels (SPD, Direktmandat Kassel)

Bruno Hönel (Grüne, Landesliste Schleswig-Holstein)

Carlos Kasper (SPD, Landesliste Sachsen)

Konstantin Kuhle (FDP, Landesliste Niedersachsen)

Kevin Kühnert (SPD, Direktmandat Berlin Tempelhof-Schöneberg)

Ricarda Lang (Grüne, Landesliste Baden-Württemberg)

Jürgen Lenders (FDP, Landesliste Hessen)

Max Lucks (Grüne, Landesliste NRW)

Sven Lehmann (Grüne, Direktmandat Köln II)

Matthias Miersch (SPD, Direktmandat Hannover-Land II)

Matthias Mieves (SPD, Direktmandat Kaiserslautern)

Michael Roth (SPD, Direktmandat Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg)

Ulle Schauws (Grüne, Landesliste NRW)

Marlene Schönberger (Grüne, Landesliste Bayern)

Nyke Slawik (Grüne, Landesliste NRW)

Jens Spahn (CDU, Direktmandat Steinfurt I – Borken I)



und ganz bewusst mit etwas Abstand auch

Alice Weidel (AfD, Landesliste Baden-Württemberg)



Diese Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Weil wir niemanden ungewollt outen möchten, tauchen manche Namen bislang nicht auf. Wer sich zur "LGBTI-Fraktion" zählt, kann sich gerne bei uns melden!