Heterosexueller cis Mann im Kampf gegen queerfeindliche Gewalt

Von Fabian Girschick

Heute, 09:52h,

In der vergangenen Woche meldete dpa, dass es bei der Staatsanwaltschaft Köln jetzt erstmals eine Ansprechperson für Menschen gibt, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität zum Opfer einer Straftat geworden sind. Ein Name wurde nicht genannt, und auch auf der Homepage der Staatsanwaltschaft gibt es dazu noch immer keine Informationen. Wir haben bei der Pressestelle nachgehakt. Das Ergebnis: Die "LSBTI-Ansprechperson" gibt es tatsächlich. Es handelt sich um Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn (53), der gegenüber queer.de bereitwillig Auskunft gab.



Willuhn arbeitet bereits seit über 25 Jahren als Staatsanwalt, darunter seit knapp zwölf Jahren in Köln. Dort leitet er die Abteilung für politische Strafsachen, in deren Aufgabenbereich u.a. auch Fußballgewalt oder Pressedelikte fallen. Konkret kümmert er sich also um alle ideologiemotivierten Straftaten, zu denen auch schon immer jene gegenüber queeren Menschen zählten. Diese wurden seit jeher auch statistisch erfasst, weshalb sich durch die neue "LSBTI-Ansprechperson" gar nicht all zu viel in der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren verändert hat.

Hohe Dunkelziffer bei queerfeindlicher Gewalt

Allerdings fiel Ulf Willuhn und seinen Kolleg*innen auf, dass die Anzahl der angezeigten queerfeindlichen Straftaten nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen kann. Denn allein in Köln leben laut seiner Recherchen über 100.000 Mitglieder der LGBTI-Community, im gesamten Gebiet der Staatsanwaltschaft Köln sogar 200.000. Gleichzeitig würden laut Studien aber pro Jahr durchschnittlich fünf Prozent der queeren Menschen Gewalterfahrungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität machen. Auf Grundlage dieser Zahl wäre von bis zu 10.000 anzeigerelevanten Vorgängen pro Jahr auszugehen. Im Jahr 2021 gab es aber nur 36 Ermittlungsverfahren mit einem entsprechenden Tatgegenstand.



Als "eine und erste Reaktion auf diese Erkenntnis", habe sich die Staatsanwaltschaft Köln entschieden, eine spezielle "LSBTI-Ansprechperson zu ernennen, so Willuhn. Diese soll sicherstellen, dass es keine unüberwindbaren Hindernisse im Kommunikationsaustausch zwischen queeren Menschen und der Behörde gibt.



Da Ulf Willuhn auch bisher für diese Straftaten zuständig war, war es sehr naheliegend, dass er zu dieser "LSBTI-Ansprechperson" ernannt wird. Er selbst gehört zwar nicht zur queeren Community und beschreibt sich als "cis Mann", dennoch hat er die Hoffnung, dass er sich in queere Menschen hineinfühlen kann. Übrigens ist er nicht die einzige "Ansprechperson", sondern hat in seinem Team noch vier weitere Staatsanwält*innen, die ihn dabei unterstützen.

Willuhn will neue Strukturen bei der Anzeigenerstattung

Doch worin genau liegen nun seine neuen Aufgaben? Neben vielen Gesprächen, die er mit Vertreter*innen der Community führt, bewertet er beispielsweise auch Anzeigen oder vermittelt die Opfer an die Polizei. Damit möchte er dafür sorgen, dass das Aufgeben einer Anzeige weniger unangenehm wird, und sich mehr Menschen trauen, diesen Schritt zu gehen. Der übliche Weg sei zwar noch immer, Anzeigen direkt bei der Polizei aufzugeben, allerdings möchte die Staatsanwaltschaft Köln auch mit genau dieser in Zukunft noch enger zusammenarbeiten und neue Strukturen schaffen.



Oberste Ziele seien es, "ein Dunkelfeld aufzuhellen" und mehr Vertrauen zu gewinnen, so Willuhn. Denn bei vielen Personen sei noch immer der § 175 des deutschen Strafgesetzbuches im Hinterkopf, der bis 1994 sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte. Der Staatsanwaltschaft Köln sei es deshalb nun ein umso größeres Anliegen, Diversität nach vorne zu treiben.



Aktuell gibt es leider noch keine Möglichkeit, direkt Kontakt zu Ulf Willuhn und seinem Team aufzunehmen. Wir würden euch hier den Weg über eine Mail an empfehlen.