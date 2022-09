MDR fragt: Wer bestimmt unser Geschlecht?

Heute, 12:03h,

"Man wird quasi neugeboren", sagt Melanie, während sie ihr Make-up passend zum Outfit aufträgt. Melanie is trans, hatte mit 38 Jahren im sächsischen Glauchau ihr Coming-out und lebt seit drei Jahren als Frau. Welche Hürden gibt es auf dem Weg zum echten eigenen Geschlecht? Die MDR-Reihe "exactly" fragt in einer 30-minütigen, einfühlsamen Reportage nach. Dazu wurde Melanie von den Reporterinnen Pauline Vestring und Michaela Reith begleitet, die dabei auch mit Menschen gesprochen haben, die trans Personen beratend zur Seite stehen.



Die Reportage "Trans: Wer bestimmt unser Geschlecht?" ist ab sofort in der ARD-Mediathek sowie ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal "MDR Investigativ" zu sehen. Am Mittwoch wird sie auch um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt, dem in seinem Sendegebiet erfolgreichsten Dritten Programm der ARD.

In der Reportage werden etwa die Schwierigkeiten mit dem veralteten Transsexuellengesetz beschrieben, das die Bundesregierung bald mit einem Selbstbestimmungsgesetz ersetzen will – gegen den erbitterten Widerstand aus der rechtsextremen und feministischen Ecke (queer.de berichtete).



"Was ich als sehr eingreifend empfinde, sind Begutachtungstermine, bei denen die Personen sich entkleiden sollen", erklärt in der Sendung Alexander Naß, der als Transgutachter in Leipzig arbeitet. Er kritisiert, dass in der Branche teilweise nach sexuellen Vorlieben gefragt wird oder danach, wie oft jemand seine Bluse öffnet.



Melanie beschreibt, dass es mit massivem Stress verbunden sei, dass sie gesetzlich noch nicht als Frau anerkannt wird. Dadurch muss sie bei ihrer Arbeit als Anlagenfahrerin in die Männerumkleide gehen. "Der Arbeitgeber hält sich an Gesetze", sagt Johanna Rödenbeck vom TransInteraktiv in Mitteldeutschland e.V. "Er könnte extra Toiletten und Umkleidekabinen schaffen, aber auch dadurch fallen trans Menschen auf und gehören nicht richtig dazu." Sie betreut trans Personen und deren Familien. Gerade Angehörige hätten oft Fragen, die sie sich nicht trauten zu stellen. Manche brächen den Kontakt ab, wenn sie von dem Coming-out hören. (cw)