Thomas Hitzlsperger kommentiert WM in Katar

Bereits seit 2015 arbeitet Thomas Hitzlsperger als Experte und Kommentator für den Bayerischen Rundfunk (Bild: BR / Natasha Heuse)

Heute, 11:05h,

ARD und ZDF haben ihre Moderator*innen, Kommentator*innen und Expert*innen für die kommende Fußball-WM in Katar nominiert. Ab dem 20. November berichten die Teams des öffentlich-rechtlichen Fernsehens im Wechsel von den Spielen.



Neu in der Sachverständigenrunde im Ersten ist laut "Bild" Sami Khedira (35). An der Seite des Ex-Fußballers und Weltmeisters von 2014 werden mit Nationaltorhüterin Almuth Schult (31) und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger (40) bereits etablierte Kräfte sitzen. Hitzlsperger, der sich 2014 als schwul geoutet hatte, begleitete vor vier Jahren bereits die WM in Russland aus dem TV-Studio in Deutschland. Am Montagabend kommentierte er im britischen Fernsehen am Rande des Länderspiels England gegen Deutschland – als Experte für das Team von Hansi Flick.



ARD-Moderator bei der WM in Katar ist mit Alexander Bommes (46) ein ebenfalls turniererfahrener TV-Profi. Das Quartett analysiert für die ARD im Mainzer Studio die Spiele am späten Nachmittag und am Abend. Bei früheren Partien sind Moderatorin Julia Scharf (41) und Experte Thomas Broich (41) im Einsatz.



Esther Sedlaczek (36) berichtet für die ARD direkt aus den Stadien in Katar. Experte an ihrer Seite ist mit Bastian Schweinsteiger (38) ein weiterer Weltmeister von 2014. Bei der EM 2021 war noch Jessy Wellmer (42) feste Moderationspartnerin von Schweinsteiger.



Lea Wagner (28) ist erstmals im Ersten bei einem großen Fußballturnier dabei. Die Moderatorin meldet sich aus dem Quartier der deutschen Mannschaft. Kommentatoren der WM-Spiele sind unter anderem Tom Bartels (57), der beim Finale am Mikrofon sitzen wird und Christina Graf (36).

Mertesacker ja, Kramer wahrscheinlich: Sie sind für das ZDF im Einsatz

Das ZDF setzt ebenfalls auf etablierte Kräfte. Jochen Breyer (39) und Katrin Müller-Hohenstein (57) wechseln sich als Studiomoderatoren ab. Sie melden sich – wie das ARD-Team – aus dem WM-Studio in Mainz. Experte an ihrer Seite ist unter anderem Per Mertesacker (37), ein weiterer Weltmeister von 2014. Weitere Studio-Analysten sind noch nicht bekannt. Auch Christoph Kramers (31) Teilnahme hat das ZDF noch nicht bestätigt. Der noch aktive Fußballer (und ebenfalls Champion von 2014) hatte aber im August sein Engagement fürs ZDF verkündet.



Béla Réthy (65) und Claudia Neumann (58) kommentieren unter anderen die Spiele fürs ZDF. Sven Voss (46) berichtet aus dem Mannschaftsquartier.



Die Weltmeisterschaft in Katar ist wegen der fragwürdigen Menschenrechtspolitik des Emirats hochumstritten. Erst vergangene Woche warnte die Human Rights Watch queere Fans vor einer Reise in das Land, in dem auf Homosexualität Haftstrafen oder für muslimische Gläubige sogar die Todesstrafe stehen (queer.de berichtete). (spot/cw)