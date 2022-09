Gitte wollte nicht Rex Gildos Scheinfrau werden

Gitte Hænning und Rex Gildo galten im Wirtschaftswunder-Deutschland als Traumpaar – hier sind sie im österreichischen Schlagerfilm "Jetzt dreht die Welt sich nur um dich" zu sehen (Bild: Alive)

Die dänische Schlagersängerin Gitte Hænning hat gegenüber der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) enthüllt, dass Rex Gildos Produzent ihr eine Ehe mit ihrem Schlager-Partner empfohlen habe: "Sie wollten aus uns tatsächlich ein Liebespaar machen", so Hænning. Sie habe aber Nein gesagt: "Die Presse braucht natürlich solche Geschichten, aber mir gefiel das nicht." Zwar habe sie Gildo "bezaubernd, charmant und zuvorkommend" gefunden, sie habe sich nicht "frembestimmen" lassen wollen, so die heute 76-Jährige weiter.



Mit ihrer Ablehnung verzichtete Hænning auf viel Geld: "Sein Manager und Produzent Fred Miekley kam zu mir und flüsterte mir ins Ohr: 'Weißt du, zu wie viel Geld du Nein sagst?' Ehrlich gesagt, hatte ich mir darüber keine Gedanken gemacht", so die Schlagersängerin. Der 1988 verstorbene Miekley war der langjährige schwule Lebenspartner von Gildo, was aber die homophobe Öffentlichkeit damals nicht wusste.

Gildo war im westlichen Nachkriegsdeutschland ein großer Star: Er hatte ein Sonnyboy-Image und wurde als heterosexueller Traummann vermarktet, in Wirklichkeit liebte er aber Männer. Über Jahre wurden er und Hænning als Traumpaar in der Presse dargestellt. Die beiden spielten im erfolgreichen österreichischen Schlagerfilm "Jetzt dreht die Welt sich nur um dich" (1964) ein Liebespaar, das erst einige Hürden überwinden musste.

Hochzeit mit Cousine 1974

1974 heiratete Gildo seine Cousine, um Gerüchte über sein Schwulsein zu entkräften. 1999 stürzte er im Alter von 63 Jahren aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung in den Tod – mutmaßlich verübte er Suizid.



Über sein Leben kommt am Donnerstag das semi-dokumentarische Filmdrama "Rex Gildo – Der letzte Tanz" von Rosa von Praunheim in die Kinos. Der Schlagerstar wird darin von Kilian Berger (jung) und Kai Schumann (älter) dargestellt. Hinzu kommen mehrere Interviews mit Zeitzeug*innen – neben Hænning etwa mit Bernhard Brink, Cindy Berger oder Conny Froboess. (cw)