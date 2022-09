Deutscher Hörfilmpreis geht an ZDF-Kinderfilm über schwules Känguru

Heute, 11:07h, noch kein Kommentar

Der ZDF-Animationsfilm "Ein Känguru wie du" hat bei der Verleihung des 20. Deutschen Hörfilmpreises Dienstag die Auszeichnung als Bester Hörfilm in der Kategorie Kinder und Jugend erhalten. Mit dem seit 2002 vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) vergebenen Preis werden Fernsehformate und Filme ausgezeichnet, die mit Audiodeskription Blinden und Sehbehinderten besonders gut zugänglich gemacht werden.



Der 30-minütige Kurzfilm nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Ulrich Hub (Amazon-Affiliate-Link ) ist ein Plädoyer für Toleranz gegenüber dem Anderssein. Er wurde im Juli im ARD/ZDF-Kinderkanal KiKA ausgestrahlt und ist seither in der ZDF-Mediathek abrufbar – neben der Audiodiskription wird auch eine Untertitelung des Films angeboten.

Pascha und Lucky überwinden ihre Vorurteile

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die beiden Raubkatzen Pascha und Lucky, die mit ihrem Trainer bei einem Zirkusfestival auftreten. Nach der missglückten Generalprobe bricht der Trainer in Tränen aus. Die Seehunde, die alles mitverfolgt haben, vermuten: Die blonden Löckchen, das Maiglöckchen-Parfüm, die Heulerei – der Trainer ist eindeutig schwul.



Auch wenn sie kaum wissen, was schwul eigentlich bedeutet, wollen Pascha und Lucky mit so einem Trainer auf keinen Fall vor Publikum auftreten und reißen aus. Nach ziellosem Herumirren in der Großstadt lernen die beiden das Känguru Django kennen, einen Profiboxer, mit dem man herrlich über die Dächer hüpfen und stundenlang fernsehen kann. Die Drei werden schnell zu unzertrennlichen Freunden. Dann stellt sich heraus, dass Django schwul ist. Und jetzt finden das Lucky und Pascha gar nicht mehr schlimm. (pm/cw)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.