Lars Tönsfeuerborn schämte sich für Affenpocken-Infektion

Heute, 11:33h,

Der 32-jährige Podcaster Lars Tönsfeuerborn hat auf seiner Instagram-Seite öffentlich gemacht, dass er sich im Juni mit Affenpocken infiziert habe. Dafür habe er sich geschämt, schrieb der durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von "Prince Charming" bekannt gewordene Düsseldorfer weiter. "Dieser Schritt hat mich verdammt viel Überwindung gekostet!", so Tönsfeuerborn. "Normalerweise schäme ich mich für nichts, aber in diesem Fall habe ich mich unfassbar geschämt. Nichtmal meinen engsten Freunden konnte ich es sagen."



Grund für seine Scham sei wohl "die allgemeine Stigmatisierung zur Schwulenseuche, der Umgang von Behörden und der Politik mit diesem Virus" sowie "die Haltung der Gesellschaft" gewesen. "Und zur Krönung wurde ich von meinem jetzt ehemaligen Hausarzt auch noch auf eine unangenehme Art und Weise stigmatisiert", so Tönsfeuerborn.



Weiter erklärte er: "Jetzt mögen einige sagen: 'War doch klar, dass er das bekommt.' Vielleicht war es das auch und selbst wenn, dann ist das so. Aber ich habe mich direkt zu Beginn des Ausbruchs zurückgenommen und niemanden mehr gedatet. Dann hatte ich ein Date und es war ein Volltreffer." Sein Gegenüber habe ihn sofort informiert, so dass er entsprechende Schritte einleiten konnte.

"Drei Wochen absolute Hölle"

"Diese drei Wochen, waren für mich die absolute Hölle. Selten hatte ich derartige Schmerzen, tagelanges Fieber und Schwellungen, die mir nur erlaubten auf dem Rücken zu liegen. An Bewegung war nicht zu denken. Und der Juckreiz war unerträglich", so erinnerte sich Tönsfeuerborn. "Natürlich kann ein Verlauf auch mild verlaufen, aber nehmt es nicht auf die leichte Schulter, verurteilt niemanden und passt auf euch auf. Denn es kann jeden treffen. Wichtig ist, sich aufzuklären und der Stigmatisierung entgegenzuwirken."



Affenpocken sind auch Thema in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Schwanz und ehrlich", den er gemeinsam mit Michael Overdick und Mirko Plengemeyer betreibt. Dabei klärt das Trio über die Krankheit auf.



In Deutschland wurden Affenpocken erstmals im Mai nachgewiesen, danach gab es einen steilen Anstieg der Neudiagnosen insbesondere in der schwulen Community. Inzwischen gehen die Zahlen wieder zurück (queer.de berichtete). (cw)