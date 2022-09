Kylie wird Worldpride eröffnen

Mit Kylie Minogue gibt es die ganz große Starpower beim Worldpride 2023 (Bild: David Lopez Edwards)

Heute, 12:50h, noch kein Kommentar

Die 54-jährige Pop-Diva Kylie Minogue wird beim Eröffnungskonzert des Worldpride am 24. Februar 2023 in Sydney auftreten. Bei ihrem einzigen Worldpride-Auftritt wird Minogues Set eigens für diesen Abend zusammengestellt, um zum ersten Mal Worldpride in der südlichen Hemisphäre und 45 Jahre des Kult-CSDs Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras zu feiern. Zu dem Event werden eine halbe Million Teilnehmende und zehntausende Besucher*innen aus dem Ausland in Australien erwartet.



Das Konzert mit dem Namen "Live and Proud: Sydney WorldPride Opening Concert" wird moderiert von Singer-Songwriterin Casey Donovan und Dragqueen Courtney Act. Weitere teilnehmende Künstler*innen sollen noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden.

"Globale Regenbogen-Familienzusammenführung"

"Kylie ist nicht nur eine sehr beliebte Musikerin und Regenbogen-Ikone, sondern auch die erfolgreichste in Australien geborene Solokünstlerin aller Zeiten", erklärte Worldpride-2023-Chefin Kate Wickett. "Wir fühlen uns geehrt und sind unglaublich aufgeregt, dass Kylie erneut mit unserer Gemeinschaft bei dem Sydney Worldpride 2023 auftritt – die globale Regenbogen-Familienzusammenführung, auf die wir gewartet haben."

Die Regierung des australischen Bundesstaates, in dem der Worldpride stattfindet, erhofft sich einen Popularitätsschub unter ausländischen Besuchenden: "Als wichtiger strategischer Partner des Sydney WorldPride begrüßt die Regierung von New South Wales die Ankündigung von Kylie Minogue als Headliner", erklärte Landestourismusminister Ben Franklin. "Die Visitor Economy Strategy 2030 der Regierung zeigt unsere Vision auf, New South Wales zur führenden Reisegegend im asiatisch-pazifischen Raum zu machen, mit einem angepeilten Gesamtvolumen an Reiseausgaben von 65 Milliarden Dollar. Die Ausrichtung von internationalen Großveranstaltungen wie dem Sydney WorldPride ist der Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen."



Kylie Minogue, die in der queeren Community nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch wegen ihres Einsatzes für LGBTI-Rechte geschätzt wird, sorgte zuletzt mit ihrer Teilnahme am Finale der Seifenoper "Nachbarn" für Schlagzeilen (queer.de berichtete). Ihre Karriere hatte einst in den Achtzigerjahren mit der Serie begonnen. (dk)