Chemnitz: Schwules Paar nach Angriff verletzt

Heute, 15:40h,

Die Chemnitzer Polizei berichtet von einem offenbar homophob motivierten Übergriff auf einen 22- und 31-jährigen Mann vor einem Einkaufszentrum am Thomas-Mann-Platz. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr. Laut "Blick" handelte es sich bei den Geschädigten um ein gleichgeschlechtliches Paar. Die beiden Männer mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Laut Polizei seien die beiden Geschädigten zusammen aus dem Einkaufszentrum gekommen und von fünf unbekannten Männern angesprochen und dann beschimpft worden. Nach einem kurzen Wortgefecht seien die beiden Männer weiter in Richtung Kreuzungsbereich von Dresdner Straße und Palmstraße gegangen. Das Quintett folgte den Männern und schlug gemeinsam und unvermittelt auf sie ein. Als Zeug*innen den Geschädigten zu Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer in Richtung Hainstraße. Eine konkrete Täterbeschreibung konnte die Polizei zunächst nicht geben.

Die Chemnitzer Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen müsse der Grund des Disputes und der weitere Tatablauf geklärt werden. Die Ermittelnden gingen demnach Hinweisen von Zeug*innen nach, dass gegenüber den Geschädigten homophobe Äußerungen gerufen worden seien.



Die Polizei bittet Zeug*innen, sich unter der Rufnummer (0371) 387-102 an das Polizeirevier Chemnitz-Nordost zu wenden. (pm/cw)