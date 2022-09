Der Prinz, die Penis-Seife, peinliche Plattitüden und ein Pupser

Von Jojo Streb

Die Regenbogenfahnen flattern im Wind, über der Villa leuchten die Neonröhren "Boys Only". Nach der Schifffahrt in den Hafen von Rhodos erstmal die Hände mit einer Penis-Seife waschen und die testosterongeschwängerte Luft tief einatmen: "Prince Charming" geht wieder los, die Suche nach dem einzig Wahren – dem Märchenprinzen, dem 21 Kandidaten neun Episoden lang liebäugeln und um sein Herz werben werden. Aber für wen wird sich Prince Fabian am Ende entscheiden?



Die erste Episode von "Prince Charming" ist traditionellerweise eine spaßige Odyssee des Sich-die-Namen-nicht-merken-Könnens, eine kurzweilige Reizwortgeschichte, in der mit Begriffen wie Verlässlichkeit, Humor und Ehrlichkeit nur so um sich geschmissen wird, um den perfekten Partner zu beschreiben. Leute, kommt schon, denkt euch doch mal was Neues aus, möchte man rufen – zugegebenermaßen ist diese Selbstüberzeugung, mit der die Teilnehmer diese leeren Worthülsen in die Kamera predigen, aber ziemlich amüsant.

Ein Chakra-Stein und andere Gastgeschenke

Apropos Humor: Wie kann Fabian in seinem perfekt sitzenden rosa Anzug, mit den breiten Schultern und starken Armen und dem perfekten weißen Lächeln so von Humor schwärmen, wenn sein bester – und gefühlt einziger – Witz ist, eine gedankliche Brücke von Blumensamen zu seinem eigenen Samen zu bauen? Wirklich klasse, Comedypreis dieses Jahr geht einfach zurück ins Hause RTL!



Blumensamen von Manuel, damit Fabian sich immer an eine coole Zeit zurückerinnern kann; ein regenbogenbunter herzförmiger Chakra-Stein von Marcel als Symbol für Hoffnung, Liebe, Glück, als Wegweiser – hach, diese Gastgeschenke sind wirklich herzallerliebst! Das findet nicht jeder: "Ich denke, ich kann mit meiner Person, mit meinem Aussehen, mit meinem Selbst überzeugen. Das kommt bisschen so, als ob man nicht mehr zu bieten hat als das kleine Geschenk", stichelt Sebastian.



"Wir lassen es zwischen uns spannend und prickelnd, wir würden wieder runter düsen", moderiert Marcel das zweiminütige Gespräch mit dem Prince ab. Ähm huch, bin ich eingeschlafen? Welche Spannung? Ihr habt über Steine geredet, Darling. Dein Kumpel hat seinen Mund gar nicht aufgekriegt. Trotzdem für beide eine Krawatte für die weitere Runde.

Der dreiste Marcus und der ehrliche Tim

Aber es gibt noch sehr wenig Gossip, nur sehr gemächliche Dynamik. Über Marcus' Dreistigkeit, dem Prince einen Drink mixen zu wollen und durch das Haus zu führen, bevor sich alle Teilnehmer Fabian vorgestellt haben, echauffiert sich der ein oder andere – aber auch hier: Er kommt eine Runde weiter, als Belohnung für seine freche Art.



Mein persönliches Highlight: Tims Ehrlichkeit, als er schelmisch davon berichtet, dass er – als er auf der Hängematte neben Fabian höchstpersönlich saß – dringend pupsen musste und daher aus Anstrengung so still wurde. Der Prince sucht danach das Gespräch unter vier Augen mit ihm auf und verknallt sich prompt in sein süßes Lächeln. Das ist wirklich lustig.



| Direktlink | "Sneak Peek" in die neue Staffel

Ich setze ja meine Hoffnungen auf Marcel, dass er durch seine schnippische Art mal ein bisschen Schwung ins Ganze bringt. Klar, erste Folge bedeutet Exposition und erstes Beschnuppern, aber sind wir ehrlich: Wir schauen Trash-TV in erster Linie aus Ablenkung von der eigenen Realität, aus Spaß an der Schadenfreude, wenn sich im Fernsehen eifersüchtige schwule Männer angehen. Dieser ganze "Hach, ich suche eine monogame Zweierbeziehung mit Kindern, Hund und Einfamilienhaus"-Sprech wirkt wie Heuchlerei.



Die ersten drei Kandidaten müssen schon wieder nach Hause



Während es (für mich komplett überraschend) Blondie-Schönling Niko, Boldhead-Thomas und Samen-Manuel (nach einem tränenreichen Konkurrenzkampf) nicht in die nächste Runde schaffen, stelle ich mir zwei Fragen: Wie konnte sich der Prince all die Namen merken? Und: lohnt sich die lange Anreise für die Teilnehmer überhaupt, wenn man direkt am ersten Tag rausfliegt? Naja, mitgefangen, mitgehangen.



Die Befürchtung, Fabian könne bei seinen Jungs nicht gut ankommen, bleibt unbegründet. Da kommt schon mal der ein oder andere ins Schwitzen: "Normalerweise schwitze ich nicht. So ein bisschen, ne? Macht ja jeder Mensch, damit er irgendwie gesund bleibt und auch nicht hyperventiliert oder zu heiß wird, aber ich schwitz schon, ich bin schon aufgeregt", grinst Dennis nervös.



Insgesamt also eine runde erste Folge, aber eben auch eine "erste Folge": Zu viele Gesichter, zu wenig Handlung – wenig Videomaterial mit viel Slow-Motion mit aktuellen Pop-Hits unterlegt, die dich in ihrer Plumpheit zum Schmunzeln bringen. Aber dieser seichte, unterhaltsame Auftakt macht Appetit auf mehr, und ich freue mich jetzt schon, mit meinen Freund*innen über Favoriten zu tuscheln!

Wann und wo läuft die Show?



Die vierte Staffel von "Prince Charming" kann seit Donnerstag, den 29. September 2022 auf Die vierte Staffel von "Prince Charming" kann seit Donnerstag, den 29. September 2022 auf RTL+ gestreamt werden. Jede Woche gibt es für die Abonnent*innen (ab 4,99 € im Monat) eine neue Episode. Auf Youtube gibt es ein Sneak Peak , in dem die ersten 18 Minuten der Premierenfolge zu sehen sind. Insgesamt zeigt RTL+ neun Folgen plus eine später aufgenommene Wiedersehensfolge. Darin wird der Prince verraten, ob er immer noch mit dem von ihm ausgewählten Mann zusammen ist. Mehr in einem Interview mit Fabian Fuchs