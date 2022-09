Benjamin Mälzer und Princess Hanna planschen bei RTL

Heute, 09:55h, noch kein Kommentar

"Acht mutige Prominente stellen sich dem verrückten Wasser-Wettkampf und zeigen vollen Körpereinsatz." Mit diesen Worten kündigt RTL seine neue Show "Wasserspiele" an. Unter den Augen von Bademeister Oliver Pocher stellen sich die mehr oder minder bekannten Promis in der Primetime des 22. Oktober dem kühlen Nass.



Zu den Teilnehmenden gehört Hanna Sökeland, die aktuelle Princess Charming (queer.de berichtete). Auch trans Reality-Star Benjamin Melzer ist bei den Spielen dabei. Der 35-jährige Kraftprotz war 2016 der erste trans Mann, der es auf die Titelseite von "Men's Health" gebracht hatte (queer.de berichtete).

Wie bei gefühlt allen RTL-Shows darf auch Prince Damien, der DSDS-Gewinner von 2016 und der Dschungelkönig von 2020, bei den "Wasserspielen" nicht fehlen. Er ist als Sänger in einem der Spiele mit dabei, kündigte der Kölner Privatsender an. Bereits knapp zwei Wochen zuvor ist der 31-Jährige als Kandidat in der RTLzwei-Show "Skate Fever" zu sehen (queer.de berichtete).

30 Rutschen warten auf die Promis

Kulisse der neuen Show ist der Europapark Rust in Baden-Württemberg. Der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum bietet die bunte Wasserwelt "Rulantica", in der sich die Promis auf 30 Rutschen auf über 32.000 Quadratmetern freuen dürfen – darunter Free-Fall-, Reifen- und Steilwandrutschen. In sieben abenteuerlichen Spielen sollen sich die Wasserratten gegen ihre Konkurrenz durchsetzen, um sich dann dem waghalsigen Finale zu stellen.



Inmitten der verschiedenen Themenbereichen müssen sich die Promis beweisen: Wer schlägt sich am besten beim irrwitzigen Musikquiz? Wer stürzt sich bei einem laut RTL "halsbrecherischen" Rennen in die Strudel und Steilfahrten der Trommelrutsche? Angefeuert von einem sommerlich gekleideten Publikum machen es die Finalist*innen hier untereinander aus – nur einer kann die ersten "RTL Wasserspiele" gewinnen.



Als weitere Kandidat*innen treten Schauspielerin Larissa Marolt, Dschungelkönig Filip Pavlović, "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova, Moderatorin Lola Weippert, Paralympics-Athlet Mathias Mester und Sänger Marc Terenzi an. Durch die actionreiche Spielshow führt das Moderationsduo Laura Wontorra und Jan Köppen. (dk)