Im Theater des Westens wurde am Donnerstag eines der bestgehüteten Geheimnisse der Hauptstadt gelüftet: Mit "Romeo & Julia – Liebe ist alles" bringen Rosenstolz-Frontmann Peter Plate und sein früherer Lebenspartner Ulf Leo Sommer die größte Liebesgeschichte aller Zeiten live auf die Musicalbühne. Im März 2023 wird Premiere gefeiert, und heute hat der Run auf die Tickets begonnen.



Nur 10 Monate nach der Premiere ihres Smash-Hits "Ku'damm 56" stellten das Komponisten-Duo Plate und Sommer in einem Presse-Event ihr neues Projekt vor, das sich rund um den Rosenstolz-Klassiker "Liebe ist Alles" aus dem Jahr 2004 dreht. Produziert wird das Musical von dem in Berlin ansässigen internationalen Musikunternehmen BMG.

"Liebe, Sex, Tod"



"Wir sind ganz verliebt in diesen Stoff", schwärmten die Beiden. ",Romeo & Julia' behandelt die drei existenziellen Themen, die uns schon seit 30 Jahren in unseren Songs begleiten und faszinieren: Liebe, Sex, Tod!"

Die Rolle der Julia übernimmt die gebürtige Berlinerin Yasmina Hempel. Das langjährige Mitglied des Jungen Ensembles am Friedrichstadtpalast stand u.a. als Rotkäppchen Dorothea in Peter Lunds "Grimm" auf der Bühne des Staatstheaters Kassel und erhielt 2017 den Förderpreis beim Bundeswettbewerb Gesang.

Der Romeo an ihrer Seite, gespielt von Paul Csitkovics, war in Wien unter anderem schon in "Jesus Christ Superstar" und "Into The Woods" zu sehen; letzteres brachte ihm eine Nominierung für den "Papageno-Award" ein. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Nico Went, den die Fans bereits als Freddy aus dem "Ku'damm 56"- Musical kennen.



Aufgeführt wird "Romeo und Julia – Liebe ist alles" im Stage Theater des Westens an der Kantstraße, unweit vom Bahnhof Zoo. Der Karten-Vorverkauf läuft. Die Premiere wird am 19. März 2023 gefeiert.



"Ku'damm 56" ist aktuell das erfolgreichste deutsche Musical. Seit der Premiere im November 2021 haben es über 200.000 Besucher*innen gesehen, und nun steht es auch in der ZDF-Mediathek. Das Stück wurde zudem insgesamt siebenmal für den Deutschen Musical Theater Preis nominiert, der im Oktober verliehen wird (queer.de berichtete). (pm/dk)