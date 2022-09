Fünf Jahre mit CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn

Heute, 12:03h,

"Wer ist der Mann, der schon als Schüler Bundeskanzler werden wollte?", fragt RTL. Der Kölner Sender hat den 42-jährigen CDU-Politiker daher fünf Jahre lang begleitet, um just diese Frage beantworten zu können. Daraus ist die Serie "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" entstanden. Die neun je einstündigen Teile sollen ab dem 2. November im Streamingportal RTL+ veröffentlicht werden.



Jens Spahn, der seit inzwischen 20 Jahren Bundestagsabgeordneter ist, hatte sich 2012 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Der oft wegen populistischer Äußerungen kritisierte Politiker schaffte 2018 den Sprung ins Bundeskabinett: Mit 37 Jahren wurde er unter Kanzlerin Angela Merkel Bundesgesundheitsminister. Als die Corona-Krise begann, stand er im Rampenlicht der gesamten Republik – als nicht unumstrittener Krisen-Manager der Pandemie. Zeitweise war er sogar der beliebteste Politiker in Deutschland, allerdings stürzten seine Umfragewerte letztes Jahr ab. Nach der Wahlniederlage seiner CDU verlor er seinen Ministerposten.

Die Doku betrachtet Spahns berufliches und Privatleben

Die aufwendig von Dokumentarfilmer und Grimme-Preisträger Aljoscha Pause ("Das große Tabu – Homosexualität und Fußball", "Tabubruch") produzierte Langzeitdokumentation begleitet Jens Spahn durch die Pandemie, hinter die Kulissen, in Krisensitzungen, bei Auslandsreisen nach Rom, Brüssel oder Paris – durch alle Höhen und Tiefen. Darüber hinaus liefert die Reihe exklusive Einblicke in die Zeit, bevor er Gesundheitsminister wurde, und auch in sein Privatleben. "Entstanden ist ein tiefer Einblick in das Politikgeschäft und zugleich ein vielschichtiges Porträt eines Politikers, der wie kaum ein anderer polarisiert", so RTL.



In der Reihe kommen Spahns kontroverse Standpunkte zu Energiepolitik oder zur Flüchtlingskrise ebenso zur Sprache wie seine Haltung zur katholischen Kirche und deren Umgang mit Homosexualität. Neben Jens Spahn werden Weggefährt*innen und Politiker*innen interviewt – dazu zählen unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, Wolfgang Schäuble, Friedrich Merz und Kevin Kühnert sowie die aktuellen Bundesminister*innen Annalena Baerbock und Karl Lauterbach. Auch Journalist*innen wie Eva Quadbeck, Markus Feldenkirchen, Hajo Schumacher, Stefan Niggemeier und Robin Alexander kommen ebenfalls zu Wort.



Bereits am 28. September ist Jens Spahns Buch "Wir werden einander viel verzeihen müssen: Wie die Pandemie uns verändert hat – und was sie uns für die Zukunft lehrt. Inneneinsichten einer Krise" (Amazon-Affiliate-Link ) im Heyne Verlag erschienen. (pm/dk)