Schwuler Pornodarsteller Lawrence Morningstar gestorben

Lawrence Morningstar nahm in den letzten Jahren Dutzende Sex-Szenen auf

Heute, 14:35h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Schwulenpornostar Lawrence Morningstar ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Das teilte sein enger Freund Damien Cruz mit. Cruz ist Gogo-Tänzer und arbeitet wie Morningstar im Pornogeschäft. "In tiefer Trauer muss ich euch sagen, dass mein Seelenverwandter, mein Bruder, mein bester Freund Lawrence Morningstar diesen Morgen verstorben ist", so Cruz am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter. Morningstar sei ein "toller Mensch" gewesen, fuhr er auf Twitter fort. "Ich werde dich vermissen, Kumpel."







In Kommentaren sprachen viele andere Pornodarsteller und Fans ihr Beileid aus. "Er war so freundlich und zuvorkommend und hat alle seine Kollegen geliebt. Wir haben einen der Guten verloren", erklärte etwa der Darsteller Nick Fitt. OnlyFans-Performer Ryan Mason ergänzte: "Das tut mir so leid. Ich erinnere mich, wie er immer so höflich und nett zu mir war, als wir zusammengearbeitet haben." Darsteller Devin Trez schrieb: "Er war wirklich ein guter Mensch. Er lebte und liebte sein Leben." Dazu forderte er: "Liebt die Menschen, solange sie mit euch sind."



Morningstar lebte im kalifornischen Hollywood. Er arbeitete für Labels wie "Noir Male" und "Cutler's Den" und hatte eine eigene Präsenz im kostenpflichtigen Webdienst OnlyFans.

Keine Informationen zur Todesursache

Zur Todesursache gibt es bislang keine Informationen. Laut Morningstars Twitter-Profil hielt er sich gerade im Resort Wailea im Süden von Maui (US-Bundesstaat Hawaii) auf.



Erst im Juli war Randy, der vielbeschäftigste Darsteller des Pornoportals "Sean Cody", gestorben (queer.de berichtete). Er wurde nur 33 Jahre alt. Kurz vor seinem Tod hatte er einen Spendenaufruf auf GoFundMe gestartet und erklärt, er leide an einer Nierenfunktionsstörung. Einen Monat zuvor war der Tod des früheren Pornodarstellers MJ Taylor bekanntgegeben worden (queer.de berichtete). Er war einem Krebsleiden erlegen. (cw)