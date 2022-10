G'Day Gay: WorldPride goes Down Under

Heute, 02:44h, noch kein Kommentar

Party People aufgepasst: Der WorldPride, eine der größten queeren Partys der Welt, kommt nach Sydney! Zum ersten Mal wird dieses globale queere Event in der südlichen Hemisphäre gefeiert. Für Sydney ist es eines der größten internationalen Events seit den Olympischen Spielen im Jahr 2000.



Auf die Besucher*innen warten mehr als 300 Veranstaltungen, darunter bunte Tanz-Partys, spannende Vorträge, Diskussionsforen und Ausstellungen – und all das an den schönsten Orten der australischen Metropole wie dem berühmten Opera House, der markanten Harbour Bridge oder dem legendären Bondi Beach. Besondere Highlights werden die große Mardi Gras Parade am 25. Februar 2023 und der Auftritt von Kylie Minogue auf dem Eröffnungskonzert sein.

Australia Tours ist offizieller Veranstalterpartner

Die begehrten Tickets und Erlebnispakete sind ab sofort über den Fernreisespezialisten Australia Tours buchbar. Der offizielle deutsche Veranstalterpartner der WorldPride hat mit www.gday-gay.de sogar eine eigene Website mit Reiseangeboten rund um das queere Event lanciert.



Australien bietet auch atemberaubende Flora und Fauna (Bild: Destination New South Wales)

Exklusive deutschsprachige Gruppenreise



Für alle, die den WorldPride gerne mit Gleichgesinnten erleben und danach die schönsten Flecken des Bundestaates New South Wales an der australischen Ostküste entdecken möchten, hat Australia Tours eine deutschsprachig geführte Gruppenreise aufgelegt.



Los geht die zweiwöchige Reise in Sydney. Dort hat jeder fünf Tage Zeit, um bei Sightseeing-Touren und einem Bridge Climb auf der Harbour Bridge die Metropole besser kennen zu lernen und die einmalige WorldPride-Atmosphäre zu spüren. Als besonderes Schmankerl hat sich Australia Tours Tickets für die bereits ausverkaufte Bondi Beach Party sowie für das Rainbow Republic Event (die Pride-Abschlussparty) gesichert.



Der weltbekannte Hafen von Sydney (Foto: Destination New South Wales

Nach dem großen Pride-Partyfinale geht es am nächsten Tag mit dem Bus in die rund drei Stunden entfernte Weinregion Hunter Valley nördlich von Sydney, um die Batterien wieder aufzuladen und bei einer privaten Weinprobe einige der besten Weine Australiens zu probieren. Das Hunter Valley ist vor allem bekannt für seinen Shiraz-Rotwein, aber auch für hervorragenden Chardonnay.



Ein weiterer Stopp ist in der Küstenstadt Port Macquarie vorgesehen. Hier locken nicht nur frisches Seafood und einsame Strände – es steht außerdem eine Delfin-Bootstour auf dem Programm. Zum Abschluss geht es nach Byron Bay, der hippen und alternativen Surf-Hauptstadt Australiens, an der Grenze zu Queensland. Ein Schnupper-Surfkurs rundet diese bunte und erlebnisreiche Tour entlang der Ostküste von Down Under ab.

Zusätzliches Angebot: WorldPride-Pakete und Eventtickets buchbar

Auf der Webseite www.gday-gay.de kommen interessierte Pride-Fans garantiert an Tickets für die angesagtesten Veranstaltungen in Sydney. Diese sind buchbar als Teil von WorldPride-Paketen zwischen drei und zwölf Tagen. Wer das 12-Tages-Paket bei Australia Tours bucht, sichert sich automatisch Tickets für folgende vier Pride-Events – diese sind im offiziellen Verkauf teilweise bereits ausgebucht:



WorldPride-Opening-Konzert (24. Februar 2023): Eröffnungskonzert des Sydney WorldPride mit den besten australischen Musikern vor der Skyline Sydneys. Auftreten wird hier auch Kylie Minogue. Das Konzert wird live in ganz Australien im TV ausgestrahlt und von den bekannten queeren Künstlerinnen Casey Donovan (bekannt aus der Gesangsshow "Australian Idol") und Courtney Act (australische Popsängerin und Dragqueen) moderiert.

Location: Open Air im Park The Domain (in der Nähe des Botanischen Gartens, mitten in Sydneys Innenstadt).



Domain Dance Party (26. Februar 2023): 7 Stunden Dance Party mit den besten lokalen und internationalen DJs – das größte queere Event, das Australien je gesehen hat.

Location: Open Air im Park The Domain.



Bondi Beach Party (4. März 2023): Tanzen und dabei die Meeresbrise genießen! Zwischen 15 und 22 Uhr verwandelt sich die Grünanlage neben dem Bondi Beach für 12.000 Menschen zum angesagtesten Club der Stadt. Der Bondi Beach mit seinem feinen Sand und den spektakulären Wellen ist einer der berühmtesten Strände der Welt (nicht nur für Surfer!) und genießt Kultstatus.



Der Bondi Beach wird beim WorldPride queer regiert (Bild: Destination New South Wales)

Rainbow Republic Event (5. März 2023): Safe the best for last. Sechs Stunden Live Musik, DJs und Performances erwarten die partywilligen Besucher bei der großen Pride-Abschlussparty nach 17 Tagen Sydney World Pride.

Location: Open Air im Park The Domain.



Einreiseinfos nach Australien



Seit Juli ist die Einreise nach Australien unabhängig vom Impfstatus möglich. Es sind lediglich die Visumsbestimmungen zu beachten. Mehr aktuelle Reiseinformationen zu Australien findet Ihr bei Australia Tours.