Das Selbstbestimmungsgesetz verzögert sich

Bis zum Jahresende 2022, so kündigte es der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann im März an, werde das diskriminierende Transsexuellengesetz abgeschafft und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt (queer.de berichtete). Dieses Versprechen kann der Grünen-Politiker nicht mehr halten, wie eher beiläufig aus seiner Antwort auf eine Schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Kathrin Vogler (PDF) hervorgeht.



"Für den Referentenentwurf, der derzeit erarbeitet wird, kann voraussichtlich eine Ressortabstimmung und Verbändebeteiligung bis Ende des Jahres eingeleitet werden", erklärte Lehmann zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz. Das ist eine deutliche Verzögerung. Denn zum Abschluss dieses Prozesses muss die Bundesregierung im nächsten Schritt den Gesetzentwurf noch beschließen und beim Deutschen Bundestag einbringen – erst danach beginnt die Beratung in den Ausschüssen und im Plenum. Eine Verabschiedung des Gesetzes verschiebt sich damit mindestens bis in das Jahr 2023. Ein Eckpunktepapier zum Selbstbestimmungsgesetzt hatten Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bereits im Juni vorgestellt (queer.de berichtete).

Keine Zeitplanung für andere queere Gesetzesvorhaben

Kathrin Vogler, die queerpolitische Sprecherin der Linksfraktion, hatte sich in ihrer Anfrage auch danach erkundigt, in welchem Jahr und in welchem Quartal jeweils mit den Referent*innen-Entwürfen zu den weiteren queerpolitischen Vorhaben der Bundesregierung zu rechnen sei. Eine Antwort blieb Sven Lehmann schuldig. "Der Koalitionsvertrag enthält zahlreiche Gesetzesvorhaben mit Bezug zu LSBTIQ*-Themen", schrieb der Queerbeauftragte lapidar. Einen Zeitplan nannte er nicht.

Über die "Planlosigkeit" der Ampelparteien zeigte sich Vogler entsetzt. "Ein Viertel der Legislaturperiode ist bereits vergangen. Wenn die Bundesregierung schon erstmals einen Queerbeauftragen ernennt, so ist es doch erstaunlich, dass dieser nicht einmal ungefähr mitteilen kann, wann welche Vorhaben ins Parlament eingebracht werden sollen", wunderte sich die Oppositionspolitikerin gegenüber queer.de. "Die Community wartet auf das Selbstbestimmungsgesetz und weitere begrüßenswerte Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zum Teil seit Jahrzehnten."

Vogler vermisst bei Lehmann den "Wumms"

Es sei zudem geboten, Menschen aus Wissenschaft und Praxis in die Gesetzgebungsprozesse einzubinden, mahnte Vogler. Dafür sei es jedoch erforderlich, rechtzeitig mitzuteilen, wann die Entwürfe vorliegen.



"Kann es sein, dass Sven Lehmann gegenüber Koalitionspartnern und anderen Bundesministerien nicht genügend 'Wumms' aufbringt?", fragte die queerpolitische Sprecherin der Linken. "Oder sollen die queerpolitischen Vorhaben ebenso als Sturzgeburten durch das Parlament geprügelt werden, wie viele andere Gesetzesvorhaben der Ampel? Das wäre fatal, weil es Chancen für die Überwindung von Queer- und Trans*-Feindlichkeit verspielen würde." (mize)