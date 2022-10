Bill Kaulitz will sich wieder verlieben

Heute, 04:19h, noch kein Kommentar

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) wäre gern wieder frisch verliebt. "Liebestechnisch ist bei mir ja leider sehr wenig los. Ich würde mich gerne verlieben. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als verliebt zu sein", sagte Kaulitz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.



Sein Lieblingsmensch müsse dabei ein wichtiges Kriterium erfüllen: "Ich verliebe mich zum Beispiel immer in Menschen, die mich zum Lachen bringen. Das Ultimative, mit dem man mich auf jeden Fall kriegt, ist, wenn ich ganz viel lache. Das finde ich immer das Allerwichtigste." Optisch habe er keine konkreten Vorlieben. "Ich könnte nicht sagen, kurze Haare oder lange Haare. Das ist mir alles gar nicht so wichtig." Noch sei es niemanden gelungen, auf diese Weise das Herz von Bill Kaulitz zu erobert, so der Musiker. "Bis jetzt hat mich noch keiner so richtig zum Lachen gebracht."



Dennoch fehlt die Liebe in seinem Leben nicht. "Ich bin gerade verliebt in das Album von Kraftklub und in die Kraftklub-Jungs. Musikalisch ist das gerade meine Liebe." Normalerweise höre er eher selten deutsche Musik. Die Chemnitzer Band Kraftklub und Tokio Hotel haben für das neue Kraftklub-Album gemeinsam das Lied "Fahr mit mir" aufgenommen.

Einst verliebt in seinen besten Freund

Aus seiner sexuellen Orientierung hat Bill Kaulitz viele Jahre ein Geheimnis gemacht. Erst mit dem Erscheinen seiner Autobiografie "Career Suicide" sprach er über sein Liebesleben und berichtete u.a. von einer Beziehung mit seinem besten Kumpel (queer.de berichtete). Im Buch erwähnte er auch, wie er sich in Kalifornien aus Liebeskummer einen illegalen männlichen Sexarbeiter auf ein Motelzimmer bestellt habe (queer.de berichtete). Im November 2021 erzählte Kaulitz in seinem Podcast von einem schwulen Klo-Quickie in Los Angeles (queer.de berichtete).

Im April präsentierten Tokio Hotel ihre neue Single "Him" über Bindungsängste und imaginäre Beziehungen. Bill Kaulitz singt darin über seine Liebe zu einem Mann (queer.de berichtete). (cw/dpa)