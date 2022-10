Erika Wild erhält den Hessischen Preis für Lesbische Sichtbarkeit

Erika Wilds "La Gata" ist in Frankfurt eine Institution (Bild: Stadt Frankfurt am Main / Maik Reuß)

Den zweiten Hessischen Preis für Lesbische Sichtbarkeit erhält Erika Wild. Das teilte das Landessozialministerium am Freitag mit. Wild betreibt seit 51 Jahren das "La Gata" in Frankfurt am Main, eine der ältesten Lesbenbars der Welt.



"Erika Wild hat mit dem La Gata in Frankfurt-Seckbach einen einzigartigen Ort geschaffen und erhalten", erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne). "Seit 1971 finden Lesben im La Gata einen wichtigen und geschützten Ort für Austausch und Empowerment."



Schon in der Gründungszeit habe Erika Wild "enorme Durchsetzungsfähigkeit und Ausdauer" bewiesen, so Klose weiter. "Anfang der Siebzigerjahre eine Bar für Frauen zu eröffnen und zum Erfolg zu führen, war alles andere als ein leichtes Unterfangen – und ist es bis heute nicht. Viele Generationen von Lesben haben hier ihre ersten Community-Kontakte geknüpft, zueinander gefunden, Stärkung und Bestätigung erfahren", sagte der Minister. "Erika Wild, die seit fünf Jahrzehnten hinter dem Tresen steht, hat als Unternehmerin einen Ort geschaffen, der der Community am Herzen liegt. Durch ihr Engagement leistet sie einen bleibenden Beitrag dazu, lesbische Sichtbarkeiten in Hessen und darüber hinaus zu stärken. Hierfür zeichnet das Land sie aus und dankt ihr mit Respekt und Anerkennung."

Mit 10.000 Euro dotiert

Der Hessische Preis für Lesbische Sichtbarkeit ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und wird seit 2020 alle zwei Jahre verliehen. 2020 hatte Veronica King, Sozialpädagogin aus Kassel und Mitglied der Fachjury 2022, den ersten Hessischen Preis für Lesbische Sichtbarkeit erhalten (queer.de berichtete).



Bis zum 22. Juli konnten Lesben (cis, trans, nicht-binär) und lesbische Initiativen oder Organisationen, die sich für Lesbische Sichtbarkeit und Akzeptanz mit Bezug zum Land Hessen eingesetzt haben bzw. einsetzen, für den Preis nominiert werden.



Der Preis wird am Mittwoch um 17 Uhr im im Schloss Biebrich in Wiesbaden feierlich überreicht. (cw)