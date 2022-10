Ex-Pornodarsteller Trace Michaels wegen Mordverdachts hinter Gittern

Trace Michaels wird verdächtigt, vor zwölf Jahren einen Mord aus Eifersucht begangen zu haben (Bild: Rub Him)

Der frühere US-Pornostar Trace Michaels ist vergangenen Monat von der Polizei in Florida wegen Mordverdachts festgenommen worden. Das meldet der Schwulenpornoblog Str8UpGayPorn.



Demnach wurde der Ex-Darsteller am 22. September in Tampa von der Polizei aufgegriffen. Er wartet nun im Kreisgefängnis von Hillsborough County auf sein Gerichtsverfahren. Bei einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe.



Michaels soll am 30. August 2010 Alfred McMurray in dessen Wohnung wie bei einer Hinrichtung mit einem Schuss in den Kopf getötet haben. Als der Tote in Oakland Park bei Miami gefunden wurde, waren seine Hände am Rücken gefesselt. McMurray war damals der Freund von Pornoproduzent Shannon Prewitt, der JustUsBoys betrieb und später Szenen für das beliebte Label BrokeStraightBoys produzierte.



Aus den Gerichtspapieren geht hervor, dass eine DNA-Untersuchung die Polizei auf die Spur von Michaels gebracht habe. Demnach sei DNA, die unter den Fingernägeln des Opfers sichergestellt worden war, auf einer nationalen Datenbank abgeglichen worden und habe mit der von Michaels übereingestimmt.

Motiv Eifersucht?

Als Motiv wird Eifersucht vermutet. Michaels hatte vor der Tat Gruppensex mit McMurray sowie seinem damaligen Freund, mit dem er zusammenwohnte, und einem weiteren Mann. Michaels war offenbar eifersüchtig auf die Beziehung zwischen seinem Freund und McMurray. Laut den Papieren habe McMurray mit dem Freund von Michaels nur Stunden vor seinem Tod mehrfach telefoniert.



Michaels sagte laut den Gerichtspapieren aus, dass er von McMurray verprügelt worden sei und deshalb seine DNA unter dessen Fingernägeln gefunden wurde. Er könne sich aber nicht erinnern, je in dessen Wohnung gewesen zu sein. Außerdem habe er nie eine Waffe besessen.



Michaels war mehrere Jahre lang ein beliebter Pornodarsteller, der unter anderem für die Studios BaitBus, MenOver30 und RubHim gearbeitet hatte. Außerdem trat er als Trace Hunter in einem bis heute auf DVD erhältlichen Chi-Chi-LaRue-Film auf. (cw)