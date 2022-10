Abschied von Malte C.: Polizei solidarisiert sich

In sozialen Netzwerken zeigt die Polizei ihre Anteilnahme (Bild: Twitter / Polizei Münster)

Rund fünf Wochen nach der tödlichen Attacke auf den trans Mann Malte C. hat sich die Polizei in Münster am Dienstag solidarisch mit der queeren Community gezeigt. Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf zeigte sich bei Twitter mit Regenbogenfahne im Kreis von Polizistinnen und Polizisten. Damit folgte die Polizei einem Aufruf zahlreicher Vereine, Kirchengemeinden, Gruppen und Initiativen in einem offenen Brief an die Münsteraner Stadtgesellschaft.



"Wir Münsteraner stehen für Weltoffenheit, Vielfalt, Toleranz und Zivilcourage", erklärte Dorndorf in dem Twitter-Eintrag. "Wir alle müssen diese Werte schützen und dafür einstehen. Das ist auch unsere Aufgabe als Polizei. Dafür sind wir jeden Tag im Einsatz."

Anlass für die Solidaritätsaktion ist die Beerdigung von Malte C., zu der am Dienstagnachmittag nach einer Schätzung von Heiko Philippski vom queeren Zentrum KCM etwa 1.000 Menschen erwartet werden. Die Trauerfeier findet in und vor der Kapelle auf dem Waldfriedhof Lauheide statt.



Die Solidaritätsaktion geht auch über die Stadtgrenzen von Münster hinaus. So hisste die Bremer Sozialbehörde eine Regenbogenfahne, um an Malte C. zu erinnern.



Malte C. war am 27. August beim CSD in Münster unterwegs. Der 25-Jährige hatte Zivilcourage gezeigt und sich gegen einen 20-Jährigen gestellt, der Frauen unter anderem queerfeindlich beschimpft und bedroht hatte. Der Mann hatte Malte C. einen Faustschlag versetzt. Eine knappe Woche nach dem Sturz auf den Hinterkopf starb er im Krankenhaus (queer.de berichtete). Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen liefen weiterhin, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Dienstag auf Anfrage der "Westfälischen Nachrichten". (dpa/dk)



Update 14.50 Uhr: Solidaritätsaktionen in mehreren Ländern



Ministerien in mehreren Bundesländern haben sich an der Solidaritätsaktion für Malte C. beteiligt. So hisste das NRW-Sozialministerium die Progress-Pride-Fahne.



Auch das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration hisste eine Regenbogenfahne, um zu zeigen, "dass das Land Rheinland-Pfalz hinter den queeren Menschen im Land steht", wie Staatssekretär David Profit erklärte. "Der Staat wird Gewalttaten gegen queere Menschen konsequent verfolgen. Es ist notwendig, Hass und Intoleranz entschieden entgegenzutreten. Wir verteidigen gemeinsam die offene Gesellschaft und werden unsere Stimme erheben gegen jegliche Form von Diskriminierung – ganz gleich, ob es um ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle und geschlechtliche Identität geht", so Profit weiter.