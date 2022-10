Sloweniens Parlament stimmt für Ehe-Öffnung

Teilnehmende beim CSD in Ljubljana in diesem Sommer (Bild: LjubljanaPride / facebook

Slowenien hat am Dienstag als erstes osteuropäisches Land die Ehe für alle auf den Weg gebracht. Das Parlament in Ljubljana stimmte mit einer deutlichen Mehrheit von 48 Stimmen für eine entsprechende Gesetzesänderung. 29 Abgeordnete stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung. Das Votum folgt auf eine Entscheidung des slowenischen Verfassungsgerichts, das im Juli gleichgeschlechtlichen Paaren das Recht auf Heirat und Adoption von Kindern zugebilligt hatte (queer.de berichtete).



Das Verfassungsgericht hatte das bisher geltende Familiengesetz als diskriminierend beurteilt, das die Heirat als Vereinigung von Mann und Frau definierte und nur für heterosexuelle Paare das Recht auf eine Adoption vorsah. Mit dem Urteil waren die entsprechenden Bestimmungen für nichtig erklärt und das Parlament aufgefordert worden, binnen sechs Monaten eine Gesetzesnovelle zu verabschieden.



Mit der nun verabschiedeten Änderung stelle das slowenische Parlament schlicht fest, "dass Unterschiede kein Grund für Diskriminierung sein sollten", sagte Staatssekretär Simon Maljevac bei der Vorstellung des entsprechenden Entwurfs. "Wir erkennen die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare an, die diese schon vor langer Zeit hätten bekommen sollen." Der Entwurf muss noch durch den Staatsrat, das Oberhaus des Parlaments.

Die größte konservative Oppositionspartei SDS hatte das Urteil des Verfassungsgerichts kritisiert und mehrere Demonstrationen mit tausenden Teilnehmebswb organisiert. "Der beste Vater wird niemals eine Mutter ersetzen – und umgekehrt", erklärte die Fraktionsvorsitzende der SDS, Alenka Jeraj, bei der Eröffnung der Parlamentssitzung zur Abstimmung über das neue Gesetz.



Das slowenische Parlament hatte eigentlich bereits im März 2015 mit 51 zu 28 Stimmen bei elf Enthaltungen als erstes postkommunistisches Land die Öffnung der Ehe beschlossen (queer.de berichtete). Doch der Schritt wurde kurz vor Weihnachten des selben Jahres durch ein Referendum gestoppt (queer.de berichtete). Damit blieb gleichgeschlechtlichen Paaren zunächst weiter nur das bereits 2006 eingeführte Institut der Eingetragenen Partnerschaft mit eingeschränkten Rechten und Pflichten.



Der Volksentscheid gegen die Ehe-Öffnung, der damals vom Verfassungsgericht mit fünf zu vier Stimmen gegen den Willen des Parlaments zugelassen wurde, war von LGBTI-Gegner*innen vor allem mit Unterstützung der katholischen Kirche initiiert worden. Selbst Papst Franziskus machte damals Wahlkampf gegen die Gleichbehandlung Homosexueller (queer.de berichtete). Am Ende stimmten 63 Prozent der teilnehmenden Wähler gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht; die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei 36 Prozent und knapp über dem erforderlichen Quorum. Einer der Organisatoren des Referendums kündigte am Dienstag ein neues Referendum an. (cw/afp)