Das ist der erste offen queere Nobelpreisträger

Heute, 07:34h,

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Pääbo ist Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Er sequenzierte unter anderem als erster Forscher das Neandertaler-Genom. Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert.



I have been going through it since I got to know the news. First of all, I wanted to confirm that Svante Pääbo truly was an openly member of the #LGTBQI+ community. And yes, he is! He has openly said he is bisexual. This is an unprecedented milestone for our community (+) https://t.co/dvMDJFcSL6 Gonzalo Parra (@GonzaParra_) October 3, 2022 Twitter / GonzaParra_

|

In seinem 2014 erschienenen Buch "Die Neandertaler und wir: Meine Suche nach den Urzeit-Genen" (Amazon-Affiliate-Link ) erklärte Pääbo, dass er offen bisexuell sei – er nahm an, dass er schwul sei, bis er Linda Vigilant kennenlernte, eine amerikanische Primatologin und Genetikerin, deren "jungenhafter Charme" ihn anzog. Die beiden haben gemeinsame mehrere wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Sie sind verheiratet und ziehen in Leipzig einen Sohn und eine Tochter auf.

Nur acht weitere queere Preisträger*innen bekannt

In der Geschichte des seit 1901 jährlich vergebenen Nobelpreises gibt es laut einer Wikipedia-Liste nur acht weitere Preisträger*innen aus der LGBTI-Community, die jedoch bei der Verleihung nicht offen lebten oder leben konnten: Jane Addams, Vicente Aleixandre, Jacinto Benavente, André Gide, Selma Lagerlöf, Thomas Mann, Otto Heinrich Warburg und Patrick White. Insgesamt wurden bereits über 900 Personen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.



Mit dem Medizin-Preis startete der diesjährige Nobelpreis-Reigen. Am Dienstag wurde bekanntgegeben, dass der österreichische Physiker Anton Zeilinger den Physik-Preis erhält. Bis Freitag folgen täglich die Bekanntgaben für den Chemie, den Literatur- und den Friedensnobelpreis. Die Reihe endet am folgenden Montag, den 10. Oktober, mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis.



Die feierliche Vergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. (cw/dpa)