Nach Eklat um Nazi-Vergleich: Bätzing trifft Kardinal Koch in Rom

Nach der Aufregung um Aussagen zur Nazizeit hat der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), den Limburger Bischof Georg Bätzing, in Rom getroffen. Die zwei führten am Dienstag ein vertrauliches Gespräch und tauschten ihre Positionen aus, wie die DBK am Mittwoch mitteilte. Koch hatte die theologischen Debatten rund um den aktuellen Synodalen Weg, bei dem auch die Anerkennung Homosexueller diskutiert wird, mit der Zeit der sogenannten Deutschen Christen während des Naziregimes verglichen. Damit habe er nicht den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland oder die Synodalversammlung gemeint, habe er Bätzing laut DBK "glaubhaft versichert".



"Ausdrücklich betont Kardinal Koch, dass es ihm völlig fernliege, den Synodalen die schreckliche Ideologie der 1930er-Jahre unterstellen zu wollen", hieß es in der Mitteilung darüber hinaus. Der Schweizer bitte alle, die sich verletzt fühlen, um Verzeihung.

"Es erschreckt mich, dass dies – wieder – in Deutschland geschieht"

Koch ist ein einflussreicher Kardinal und Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen (vatikanischer "Ökumene-Minister"). In einem Interview der konservativen Wochenzeitung "Tagespost" hatte er jüngst über die Frage der Anpassung der katholischen Lehre gesagt: "Es irritiert mich, dass neben den Offenbarungsquellen von Schrift und Tradition noch neue Quellen angenommen werden; und es erschreckt mich, dass dies – wieder – in Deutschland geschieht. Denn diese Erscheinung hat es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, als die so genannten 'Deutschen Christen' Gottes neue Offenbarung in Blut und Boden und im Aufstieg Hitlers gesehen haben" (queer.de berichtete).



Diese Aussage empörte und entsetzte die DBK. Bätzing sprach von einer "völlig inakzeptablen Entgleisung" und fand, dass sich Koch durch die Äußerung in der theologischen Debatte "disqualifiziert" habe.

Koch verrät nicht, welche Teile der Kirche er als Nazis ansieht

Der 72 Jahre alte Kurienkardinal hatte schon unmittelbar nach dem Aufschrei in Deutschland reagiert und betont, er habe den Synodalen Weg nicht mit der Nazizeit verglichen. Seine Aussagen nahm er nicht zurück (queer.de berichtete). Bis heute will Koch aber nicht verraten, welche kirchlichen Kräfte in Deutschland er konkret in der Tradition der Nazi-Gläubigen sieht. Die "Deutschen Christen" waren bis zum Untergang des Hitler-Reiches eine protestantische Strömung, die das Christentum an die rassistische Ideologie der Nazis anpassen wollte.



Am Wochenende sagte er wegen des Vorfalls und der Reaktionen dann aber geplante Termine und Auftritte in Süddeutschland ab (queer.de berichtete).



Beim Reformprozess Synodaler Weg erörtern deutsche Katholik*innen derzeit, ob die katholische Lehre stellenweise weiterentwickelt werden muss. So sei die ablehnende Haltung der Kirche zu Homosexualität im Widerstreit mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese müssten berücksichtigt werden, fordern Reformer*innen. (dpa/dk)