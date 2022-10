RTL+ zeigt amerikanisches "Prince Charming"

Heute, 13:24h, noch kein Kommentar

RTL+ nimmt die US-Realityshow "Finding Prince Charming" ins Programm, auf der die eigenen Produktionen "Prince Charming" und "Princess Charming" basieren. Bislang ist eine Folge der neunteiligen Serie aus dem Jahr 2016 veröffentlicht worden. Jeden Samstag wird eine weitere Episode veröffentlicht. Die Serie wird auf RTL+ auf Englisch mit deutschen Untertiteln angeboten und ist im zahlungspflichtigen Premiumbereich des Streamingdienstes erhältlich.



Die in Los Angeles gedrehte Reality-Reihe lief von September bis November 2016 im queeren US-Sender Logo. Anders als im deutschen Fernsehen hatte sie mit dem früheren *NSYNC-Sänger Lance Bass einen Moderator und erinnert auch viel mehr an das inoffizielle Vorbild "The Bachelor". "Finding Prince Charming" wurde bereits nach einer Staffel abgesetzt.



Der amerikanische Original-Trailer (RTL+ verzichtet übrigens auf die Anstandspiepser bei "bösen" Vier-Buchstaben-Wörtern)

Beim US-Original suchte der damals in Atlanta lebende puerto-ricanische Inneneinrichter Robert Sepúlveda Jr. den Mann fürs Leben (queer.de berichtete). Eine Woche vor dem Sendestart gab es allerdings einen PR-Gau: Es kam heraus, dass Sepúlveda als Callboy gearbeitet hatte (queer.de berichtete). Das irritierte die um ihr Image besorgten Werbepartner und Sponsoren der Show; der Sender Logo erklärte sofort, er habe anfangs vom Ex-Job seines Prinzen nichts gewusst. Allerdings gab es auch Berichte, wonach der Sender den Skandal geplant haben könnte, um die Aufmerksamkeit für die Serie zu erhöhen. Eine zweite Staffel wurde danach aber nie in Auftrag gegeben. Einer der Kandidaten sagte nach der Ausstrahlung zudem, er sei wegen des Skandals von seinem Job als Immobilienmakler gefeuert worden.



"Prince Charming" wurde erst mit der deutschen Adaption 2019 zum internationalen Hit. Inzwischen gibt es auch Ableger in den Niederlanden, in Dänemark und Polen. In Deutschland konnte "Prince Charming" 2020 als erste Datingshow überhaupt den Grimme-Preis gewinnen (queer.de berichtete). Letztes Jahr erhielt der lesbische Ableger "Princess Charming" als beste Realityshow den Deutschen Fernsehpreis (queer.de berichtete).

Derzeit läuft auch bei RTL+ die vierte Staffel des deutschen "Prince Charming". Bislang ist nur die Auftaktfolge der auf der griechischen Insel Rhodos gedrehten Show gezeigt worden, jeden Donnerstag wird eine neue Episode freigeschaltet (queer.de berichtete). (dk)