Der Siegeszug geht weiter: Nächster Netflix-Rekord für "Dahmer"

Jeffrey Dahmer wird vom preisgekrönten Schauspieler Evan Peters ("Mare of Easttown", "American Horror Story") gespielt (Bild: Netflix)

Der kontroverse Netflix-Hit "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" feiert den nächsten Rekord. Die True-Crime-Serie um den berüchtigten US-Serienmörder wurde in Woche zwei 299,84 Millionen Stunden geschaut. Damit ist "Dahmer" nun eine der meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serien in einer einzigen Woche. In der ersten Woche waren es bereits 196,2 Millionen Stunden – der erfolgreichste Neustart aller Zeiten.



Übertroffen wurde unter anderem auch die zweite Staffel von "Bridgerton", die es nach einer Woche auf 252 Millionen Stunden gebracht hat. Einzig die vierte Staffel von "Stranger Things" konnte eine höhere Zahl als "Dahmer" in einer einzigen Woche verbuchen: Der erste Teil wurde 301 Millionen Stunden in einer Woche geschaut, der zweite Teil dann 335 Stunden.



"Dahmer" führt in vielen Ländern nach wie vor die Top 10 der meistgestreamten Serien an, darunter in Deutschland und den USA.

Darum geht es in "Dahmer"

Im Mittelpunkt der True-Crime-Serie des offen schwulen "American Horror Story"-Schöpfers Ryan Murphy (56) steht Jeffrey Dahmer (1960-1994), einer der berüchtigtsten Serienkiller des 20. Jahrhunderts, gespielt von Evan Peters (35). Zwischen 1978 und 1991 missbrauchte und ermordete er mindestens 17 junge Männer. An manchen Opfern nahm er kannibalistische Handlungen vor. 1994 erschlug ihn ein Mithäftling im Gefängnis, wo er eine mehrfach lebenslange Haftstrafe absaß.

An der Serie gibt es auch Kritik: So wird der Serie vorgeworfen, die brutalen Taten auszubeuten und die Angehörigen der Opfer erneut zu traumatisieren (queer.de berichtete). Manche störten sich auch daran, dass Netflix die Serie mit dem Schlagwort LGBTQ versah, weil der Täter schwul war und auch viele Szenen in der queeren Community gezeigt wurden, in der Dahmer seine Opfer fand. Schließlich entfernte Neflix das Schlagwort. In Deutschland gehört "Dahmer" zu den wenigen auf Netflix angebotenen Sendungen, die ab 18 Jahre freigegeben sind. (spot/cw)