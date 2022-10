Björn Höcke und der Krieg gegen das "Regenbogen-Imperium"

Von Jeja Klein

Heute, 17:36h, noch kein Kommentar

Der AfD-Flügelmann und thüringische Landesparteichef Björn Höcke hat bei einer Rede anlässlich des Nationalfeiertags im thüringischen Gera am Montag über Russland, den Krieg gegen die Ukraine, den Westen und deutsche Außenpolitik geredet. Vor 10.000 Menschen sprach er dabei unter anderem zentrale Motive des Antigenderismus an, den auch Putin zur Begründung des Angriffskrieges gegen die Ukraine nutzt, und machte sie sich zueigen.



Höcke sprach von der westlichen Welt, zu der aufgrund einer vermeintlich US-amerikanischen Kontrolle auch Deutschland zähle, mehrfach als von einem "Regenbogen-Imperium". Hätte er die Wahl, so Höcke, würde er die Deutschen nicht diesem "Imperium" zuschlagen, sondern "dem Osten" – und sie damit wohl an die Seite der Russ*innen stellen.



Die müssten gegenwärtig in der Ukraine einen Krieg aus "weltanschaulichen" Gründen, um Homo-Ehe, Transgeschlechtlichkeit und Schwangerschaftsabbrüche, führen. Bei dem allerdings würde Höcke wohl am liebsten mitmachen, wenn er denn könnte.

Ähnliche "seelische Stimmung"?

In klassischer NS-Manier redete Höcke vor den Anhänger*innen in Gera zunächst von vermeintlichen Eigenschaften des deutschen und des russischen Volkes, die sich näher stünden als etwa das deutsche und das US-amerikanische.



Der "natürliche Partner unserer Arbeits- und Lebensweise wäre", so Höcke, nämlich eigentlich Russland, "ein Land mit schier unerschöpflichen Rohstoffen". Hinzu komme, dass Deutsche und Russ*innen "eine ähnliche seelische Stimmung" hätten: Die deutsche Kultur gelte in Russland "als Krönung dessen, was man komponieren, denken und bauen kann", den Deutschen wiederum "die russische Kultur als Ausdruck einer menschlichen Sehnsucht und Wärme, die wir in uns kennen, aber vielleicht nicht oft genug zu zeigen wagen."



Eigentlich könnten die beiden Völker "sehr gut miteinander zusammenarbeiten". Doch das intime Verhältnis zwischen Deutschen und Russ*innen sei gestört – und zwar durch die USA, die einen Keil zwischen die europäischen Länder trieben und deren "Stiefelknechte" die Deutschen seien.



"Weltanschauliche" Kriegsgründe gegen "Regenbogen-Imperium"



Nun trieben die Vereinigten Staaten die Deutschen auch noch in einen Krieg gegen Russland. Doch bei dem Krieg gegen die Ukraine, den Höcke als "Kampf zwischen USA und Russland" deklariert, gehe es "nicht nur um Rohstoffe", sondern auch um "ein anderes Menschenbild". Der "Ukraine-Krieg" habe "nicht nur materielle Gründe" sondern "auch weltanschauliche".



Westliche Politiker*innen und Medien hätten es demnach auf Russland, Ungarn und Serbien abgesehen. Auf Ungarn etwa, weil Viktor Orban "sein ungarisches Volk verteidigt, ebenso die Ehe zwischen Mann und Frau", und weil er "die kinderreiche Familie zum Grundstein des Volkes und der Nation erklärt". Russland und Serbien wiederum hätten sich "gegen die Veralberung der Tradition und Geschichte entschieden" und für die "innere Gesundheit des Volkes". Im Osten Europas würde man "jeden historischen Baustein prüfend in die Hand nehmen", ehe man etwas verändere.



Demgegenüber würde der "neue Westen", das "Regenbogen-Imperium", "seine Fahnen selbstbewusst vor unseren Regierungsgebäuden, Parlamenten, Universitäten, Schulen und Supermärkten" hochziehen.

Wo stehen wir im Kampf gegen "Mann und Frau"?

Dieses "Regenbogen-Imperium" mit "den USA als Kernland und der BRD als wichtigstem Brückenkopf in Europa" sei es, das die "Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung" forciere, das "Mann und Frau den Kampf angesagt" habe und dem "nichts mehr heilig" sei, "ja, noch nicht einmal unsere Kinder".



Es sei ein Angriff "auf unsere Kinder", wenn Vertreter*innen des Imperiums sich dafür einsetzten, dass Schwangerschaftsabbrüche "bis zum 9. Monat möglich" sein sollten oder dass siebenjährige Kinder "auch gegen den Elternwillen" ihr Geschlecht "frei wählen" können sollten. Außerdem würden "Pornofilme" im öffentlich-rechtlichen TV und in Schulen gefordert. Auch, dass in Berlin im kommenden Jahr zwei queere Kitas eröffnet werden, griff Höcke auf. Die "Imperiums"-Vertreter*innen wollten damit "die Seelen unserer Kinder". Die aber "sollen sie nicht kiegen!"



Müsste sich Höcke "jetzt für das deutsche Volk entscheiden", und zwar "zwischen dem Regenbogen-Imperium, dem globalistischen Westen, dem neuen Westen" oder dem "traditionellen Osten", dann würde Höckes Wahl auf den Osten fallen – und damit wohl, so darf gemutmaßt werden, auf eine der beiden Seiten im "weltanschaulichen" Krieg zwischen Russland und dem "Regenbogen-Imperium".



Leider wird daraus zunächst nichts. Denn Höcke hat, während er da spricht, "einen Kloß im Hals", und zwar "weil ich mich so ohnmächtig fühle". Höcke glaube, seinen Zuhörer*innen gehe es wie ihm: "Wir können tatsächlich wenig tun, denn wir sind nicht an der Macht."



Vor einem Jahr machte Höcke übrigens bereits im sächsischen Grimma deutlich, wie eine thüringische Polizei nach östlichem Vorbild und in dem Falle, dass er Ministerpräsident wird, aussehen würde. Sie wäre nicht "verschwuchtelt", dafür jedoch "Manns genug" (queer.de berichtete).



Natürlich geht Antigenderismus bei der AfD auch etwas weniger im Nazi-Sound aus dem Volksempfänger. So fühlt sich AfD-Vizefraktionschefin Beatrix von Storch im Juli von "transen und queeren HEULSUSEN" terrorisiert. Gegen diese "totalitären Minderheiten" sähe sie am liebsten einen "Aufstand" der "Normalen" (queer.de berichtete).