Wiesbaden: Riesige Regenbogenfahne beschädigt

Heute, 05:01h,



Diese Fahne wurde von Unbekannten zerstört (Bild: stzklarenthal / instagram

Im Verlauf des verlängerten Wochenendes haben unbekannte Täter*innen in Wiesbaden eine am Stadtteilzentrum Klarenthal angebrachte Regenbogenfahne beschädigt. Das meldete die Polizei der hessischen Landeshauptstadt am Mittwoch.



Laut Polizeibericht zerschnitten die Täter*innen in der Geschwister-Scholl-Straße die an der Gebäudefassade gehisste Flagge und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 30. September um 22.15 Uhr und dem 4. Oktober um 07.30 Uhr.



Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden. (cw/pm)