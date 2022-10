AfD-Politikerin kritisiert Coming-out von Profi-Handballer

Heute, 09:00h,

Die rheinland-pfälzische AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst hat am Donnerstagmorgen auf Facebook das Coming-out von Handballspieler Lucas Krzikalla kritisiert. Sie freue sich für jeden, der glücklich sei, behauptete die 52-Jährige, aber: "Die Sexualität, das Geschlecht, die Geschlechtsidentität eines jeden Menschen ist etwas sehr Privates", so Höchst, die über ihre Identität als Frau bislang kein Geheimnis machte. "Ich verstehe nicht, wieso derlei Dinge ständig öffentlich besprochen werden müssen." Das werfe die Frage auf, "aus welchem Grund ein Volk der Dichter, Denker, Erfinder und Ingenieure zu einem Volk der bunten Exhibitionisten, Voyeure und Unterleibsdenker umerzogen wird. Damit man über uns lacht?"







Krzikalla hatte am Wochenende als erster aktiver deutscher Mannschaftssportler in einer der vier großen Profiligen über seine Homosexualität gesprochen (queer.de berichtete). "Wie lange noch das ewige Verstellen, die Lügerei und für wen denn überhaupt? Idioten, die dumme Sprüche machen, wird es immer geben", sagte er in einem Interview. Er wolle mit diesem Schritt anderen Spielern Mut machen, zu sich zu stehen.



Das Statement von Höchst führte zu Kritik. Ein Facebook-Nutzer kommentierte die Äußerungen der AfD-Politikerin etwa mit den Worten: "Wenn ein Hetero von seiner Ehefrau erzählt, dann würdet ihr das vielleicht als uninteressant bezeichnen. Aber wenn das ein Homosexueller tut, dann ist er ein Unterleibsdenker."

Höchst warnte vor "entarteter Regenbogenvielfalt"

Höchst gilt als queerfeindliche Speerspitze der AfD und verbreitet immer wieder, dass Akzeptanz zu "Frühsexualisierung" führe. Vor wenigen Tagen schrieb sie in einem Artikel für den rechtsextremen Blog "Journalistenwatch": "Regenbogen über alles, über die Welt? Das Ausmaß ist mittlerweile biblisch." Letztes Jahr warnte sie vor "entarteter Regenbogenvielfalt" (queer.de berichtete). In ihren Tiraden nimmt es Höchst es mit der Wahrheit dabei nicht so genau: So schob sie der trans Journalistin Georgine Kellermann etwa ein frei erfundenes Zitat unter (queer.de berichtete).



Die AfD wollte im Juni Höchst als Stellvertreterin ins Kuratorin der queeren Bundesstiftung Magnus Hirschfeld schicken (queer.de berichtete). Die Wahl scheiterte jedoch am Widerstand der demokratischen Fraktionen (queer.de berichtete). (dk)