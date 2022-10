Schropp sieht "Promi Big Brother" als Gegenprogramm zur Fußball-WM

Heute, 10:45h, noch kein Kommentar

Die zehnte Staffel wurde von Fans wie selbstverständlich im Spätsommer erwartet, doch nun zeigt Sat.1 die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" als "Winter-Event", wie es der Privatsender formuliert. Los geht es am 18. November um 20.15 Uhr mit dem Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner. Bis zum Finale im Dezember laufe die Show dann täglich jeweils ab 22.15 Uhr. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren wieder live aus Köln.



"Dieses Jahr dürfen wir unseren Promis beim Lachen, Weinen, Streiten und Versöhnen zusehen, ohne das Grillfest des Nachbarn oder eine heiße Sommer-Party am Strand zu verpassen", sagte Schropp zur neuen Sendejahreszeit. "Mit 'Promi Big Brother' bieten wir das perfekte Gegenprogramm zur Fußball-WM – mit dem großen Unterschied, dass bei uns jede:r willkommen ist", sagte der offen schwule Schropp.

Todesstrafe auf Homosexualität

Katar steht vor der WM (20. November bis 18. Dezember) in der Kritik. Zuletzt war zunehmend die unsichere Rechtslage für queere Menschen in den Vordergrund gerückt. So kann in dem Emirat eine mehrjährige Haftstrafe für Homosexualität verhängt werden – muslimischen Gläubigen droht nach dem archaischen Scharia-Recht sogar die Todesstrafe. Tamim Bin Hamad Al Thani, der Herrscher des Landes, behauptet hingegen, dass alle Menschen bei der WM willkommen seien (queer.de berichtete).



Schon lange wurde Katar zudem wegen Menschenrechtsverstößen und des Umgangs mit Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Ländern kritisiert. In der Vergangenheit war es auch zu tödlichen Unfällen auf den WM-Baustellen gekommen.



Für "Promi Big Brother" sind derzeit noch Tickets erhältlich. Die Sendung wird live aus Köln ausgestrahlt. Welche Promis dieses Jahr dabei sind, hat Sat.1 noch nicht bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr nahmen mit Pascal Kappés und Papis Loveday auch zwei offen schwule Männer teil. Sie belegten am Ende den 14. bzw. den vierten Platz. Gewinnerin wurde die wegen Rechtsextremismusvorwürfen inzwischen umstrittene Ex-Pornodarstellerin Melanie Müller. (dpa/dk)