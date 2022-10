"Prince Charming": Seestern-Reiten auf der schwulen Klassenfahrt

Von Jojo Streb

Prince Fabian überrascht fünf Kandidaten mit einem Rätsel: "Helmut Kohl hat einen kurzen, Arnold Schwarzenegger hat einen langen, der Papst benutzt ihn selten, Madonna hat gar keinen." Na, wer kommt drauf? Der kurzen Befürchtung, RTL könnte alle Erwartungen untertreffen, wird schnell der Wind aus den Segeln genommen: "Der Nachname!", weiß Dennis O. wie aus der Pistole geschossen.



Als Belohnung für die Lösung des Rätsels kommt ihm die Ehre zuteil, mit Fabian höchstpersönlich im Zweier-Kajak zu fahren. Damit geht das allwöchentliche Anschmachten und Schöne-Augen-Machen der 18 verbleibenden Single-Männer in der vierten Staffel von "Prince Charming" in die zweite Runde.



Das Fünfer-Date an der griechischen Küste, an dem die mit neidischen Seitenblicken bedachten Teilnehmer Dennis O., Joel, Manuel, Philippe und Leon teilnehmen dürfen, erlaubt den Zuschauer*innen mehr Facetten hinter den durch und durch stereotypisierten Figuren zu entdecken. Dennis etwa ist begeistert von Rätseln, weil er Gamedesign studiert hat, und Philippe schwärmt von seiner Faszination der Psychoanalyse. Alles schön und gut, aber langsam kann ich es echt nicht mehr hören, dass ihr explorativ seid und die Welt für euch entdecken wollt. Ist ja gut, ist verstanden, sucht euch was Individuelles.

Ein "Kuhreiter" sichert sich das Einzeldate

Mit der flapsigen Bemerkung, Kühe (und auch sonst alles) reiten zu können, sichert sich Leon das erste Einzeldate der diesjährigen Staffel. Der 22-Jährige kommt aus Malpendorf – einem mecklenburgischen Kaff, in dem es laut dem "Kuhreiter" mehr Kühe, Pferde und Gänse als Einwohner*innen gibt. Auf die überraschende Auskunft, erst über wenige Dating-Erfahrungen mit anderen Männern zu verfügen, stößt Leon zunächst auf etwas unangenehmes Unverständnis bei Fabian, bis dieser ihn mit seinen klugen, außergewöhnlichen Fragen wieder für sich gewinnen kann: "Was brauchst du, um dich zu verlieben?" Hach, wäre ich nur so wortgewandt wie Fabian, könnte ich nur so tiefsinnige Redebeiträge bringen, würde ich nur von Leon so angebetet werden…



Dass er nicht auf ein Date eingeladen wurde, stimmt Marcus missmutig: Er sei es einfach nicht gewohnt, einem Date hinterlaufen zu müssen, giftet er. Auch an einem großen Plädoyer für die Monogamie im Keller der griechischen Villa beteiligt er sich mit einem derart passiv-aggressiven und fordernden Unterton, dass er die Rolle des verdrießlichen Antagonisten glänzend verkörpert. Man merkt, wie sehr seine Inszenierung darauf ausgelegt ist, die Unsympathie der Zuschauer*innen geradezu auf sich zu ziehen.

Prince Fabian hat "die größten Boobies"

Diese Anbetung von Fabians athletischen Körpers mit Spuckeresten im Mundwinkel sämtlicher Kandidaten – wie können so viele Singles auf so engem Raum genau denselben Männergeschmack haben, fragt man sich da – wirkt zunehmend klamaukig. Das "Mysterium Fabian" bezeichnet Philippe ehrfürchtig als Kunstwerk, dessen Struktur man gerne beobachte. "Er hat die größten Boobies auf jeden Fall", schwärmt Dennis, "der kann ein ganzes Land damit ernähren".



Natürlich ist dieses Transzendieren des "Prince Charming" als athletischer Übermensch und perfekter Boyfriend in die Seele der Serie eingeschrieben. Die Hoffnung, etwas über die Hauptfigur zu erfahren, bleibt unerfüllt: Fabian ist ein glattgebügelter Charakter, ein perfekter Schwiegersohn in gut anliegenden Anzügen, mit einem Zahnpasta-Lächeln und einem unfassbar unsympathischen Kompetenzgedanken; Humor höchstens mittelmäßig. Er ist nicht wirklich mehr als sein Körper.



Abertausende Zwischenschnitte zerstückeln die Dynamik



Jede kleinste – sei sie auch bis ins letzte Detail inszenierte – Gefühlsregung wird im Keim erstickt, indem abertausende Zwischenschnitte die Dynamik zerstückeln. Durch die ständig eingeblendeten Interviews können sich die Zuschauer*innen sicher sein, wirklich in jeder Sekunde über die Gefühlslage aller zentralen Charaktere Bescheid zu wissen. Nebenfiguren wie Nico, Alex, Sam oder Srira bleiben da zweitrangig.



Dass zwei von ihnen, Alex und Phil, die Sendung verlassen müssen, nehme ich fast gleichgültig zur Kenntnis; sie waren ja sowieso nicht besonders doppelbödig. Die spannenden Entscheidungen stehen noch bevor – und ich möchte den Produzent*innen nicht die Genugtuung geben, mich über die weitere Qualifizierung von Unsympath Marcus aufzuregen.



Man ist doch erstaunt darüber, wie schnell es bei "Prince Charming" gelingt, die Cringe-Zone zu verlassen und fragwürdige Sachen nicht mehr zu hinterfragen. Die Lachyoga-Session, das Reiten der luftgefüllten Seesterne oder das Inhalieren von Salbeirauch – all das gehört zu der schwulen Klassenfahrt, deren nächsten Eskalationen ich halb genervt, halb glucksend entgegenblicke.