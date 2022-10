"Bild" reaktiviert das "Schwulen-Milieu"

Headline im Online-Auftritt der "Bild"-Zeitung (Bild: bild.de)

Heute, 14:30h,

Die "Bild"-Zeitung hat zum wiederholten Mal den Begriff "Schwulen-Milieu" in einer Überschrift verwendet. "Jetzt ermittelt die Polizei im Schwulen-Milieu" heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel, in dem es um das spurlose Verschwinden eines schwulen Hamburgers geht (queer.de berichtete). Der Begriff wird auch im Artikeltext wiederholt.



Dabei appelliert der Bund Lesbischer & Schwuler JournalistInnen (BLSJ) seit Jahren an Verlage in Deutschland, Begriffe wie "Homo-Milieu", "Homosexuellen-Milieu" oder "Schwulen-Milieu" nicht mehr zu verwenden. In seinem Ratgeber "Schöner schreiben über Lesben und Schwule" (PDF) erklärte der Verband bereits 2013 über das "Homosexuellen-Milieu": "Dieser Terminus ist sprachlicher Unsinn. Was oder wo soll dieses Milieu denn sein: die Stadt Köln, der Eurovision Song Contest oder gar das Amtszimmer einer lesbischen Politikerin? Solche Phrasen verunglimpfen Homosexuelle kollektiv, ganz so, als wären Lesben und Schwule wie Kriminelle in einer Art Rotlichtviertel organisiert. Kaum jemand würde über eine 'Gewalttat im Lehrermilieu' oder einen 'Doppelmord im Hetero-Milieu' berichten."



In ihrem bereits acht Jahre alten Ratgeber für Journalist*innen empfiehlt der BLSJ, wie man es besser machen kann: Statt über einen "Mann aus dem Homosexuellen-Milieu" sollte schlicht über "einen Schwulen" berichtet werden, so die Forderung des BLSJ.



Eigentlich war angenommen worden, dass die "Bild"-Zeitung inzwischen ihre Lektion gelernt hat: Letztes Jahr hatte die Boulevardzeitung in einem Bericht über eine "verhängnisvolle Affäre im Schwulen-Milieu" berichtet. Nach Kritik wurde dieser Begriff schließlich gelöscht (queer.de berichtete). (dk)