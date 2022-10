Dragqueen fragt homophoben Senator: "Warum bist du so besessen von mir?"

Heute, 16:26h,

Die amerikanische Dragqueen Lil Miss Hot Mess kritisiert den republikanischen US-Senator Marco Rubio aus Florida, weil er in einem queerfeindlichen Wahlwerbespot ihr Bild benutzt. "Warum bist du so besessen von mir und der 'Drag Story Hour'?", fragte die Dragqueen in einem Video, das von der LGBTI-Organisation GLAAD veröffentlicht wurde. "Drag Queen Story Hours" sind Lesestunden, in denen Dragqueens meist in öffentlichen Bibliotheken Kinderbücher vorlesen. Viele republikanische Politiker*innen verunglimpften dies zuletzt als "Frühsexualisierung".



Drag Queen Story Hour board member @LilMissHotMess was surprised to see herself appear in a Marco Rubio campaign ad. Here, she claps back in a GLAAD exclusive. pic.twitter.com/T90s714CbD GLAAD (@glaad) October 5, 2022 Twitter / glaad

Rubio gilt als extrem queerfeindlicher Politiker. Er war 2016 Präsidentschaftskandidat, verlor aber am Ende in den republikanischen Vorwahlen gegen Donald Trump. Der 51-Jährige hatte sich nachdrücklich gegen die Ehe für alle eingesetzt und unterstützt die Wiedereinführung des Ehe-Verbots für Schwule und Lesben. Außerdem hat er enge Verbindungen zu queerfeindlichen Organisationen – so sammelte er etwa Spenden für eine Organisation, die Homosexuelle mit sogenannten Konversionstherapien "heilen" will.

Empörung über Auftritt von Lil Miss Hot Mess in Rheinland-Pfalz

In dem aktuellen Wahlwerbespot zeigt Rubio ein Bild von Lil Miss Hot Mess während eines Auftritts auf der US-Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein. Dabei spricht er über die "radikale Linke", die versuche, "Amerika zu vernichten". "Sie indoktrinieren Kinder und versuchen, Jungs in Mädchen zu verwandeln", sagt der Politiker in dem Video.



Dieses Buch erregt Marco Rubio

Bereits im Mai hatte Rubio den Auftritt von Lil Miss Hot Mess in Ramstein kritisiert. Dabei griff er die Dragqueen in einem Statement persönlich an und warf ihr vor, Kinder Schaden zufügen zu wollen. Er zitierte dabei aus ihrem Buch "The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish" (Die Hüfte der Dragqueen macht zisch, zisch, zisch). In dem Buch beschreibt Lil Miss Hot Mess, wie viel Spaß Tanzen macht und dass sich so Kinder "in ihrem Body fabulös fühlen können". Für Rubio war das ungehörig: "Ich hoffe, Sie stimmen mit mir überein, dass Entscheidungen über Kinder und ihren Körper Mamis und Paris, die unserer Nation dienen, überlassen werden sollten. Sie sollten nicht durch öffentlich geförderte Propaganda auf Luftwaffenbasen vermittelt werden", schrieb er. Daraufhin stellte die Luftwaffenbasis in Ramstein die "Drag Queen Story Hour" ein.



Marco Rubio ist seit 2011 Mitglied des 100-köpfigen Senats, des amerikanischen Oberhauses. Bei der letzten Wahl 2016 schlug er seinen demokratischen Herausforderer Patrick Murphy in Florida mit 52 zu 46 Prozent. Im November muss er sich der Wiederwahl stellen.



Laut Umfragen könnte das Ergebnis knapp werden. Eine Befragung der Zeitung "USA Today" sah ihn mit 45 Prozent vor der demokratischen Herausforderin Val Demings (41 Prozent).



Die USA-weite Wahl entscheidet, ob die Republikanische Partei beide Kammern des US-Kongresses erobert – im Senat stehen sich 50 Abgeordnete der Demokratischen Fraktion 50 Republikaner*innen entgegen. Derzeit verfügen die Demokraten nur über eine Mehrheit, weil bei Stimmengleichheit Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag geben darf. (dk)