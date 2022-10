Daniel Ogren / flickr) Rowling gilt als eine der einflussreichsten Stimmen gegen Trans-Rechte im Königreich und weltweit (Bild:

In der Debatte um die Rechte von trans Personen hat die Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling erneut für Aufsehen gesorgt. "Nein zu Self-ID", schrieb die Autorin am Donnerstag auf Twitter.



Konkret geht es um eine geplante Gesetzesänderung, die es Menschen in Schottland künftig ohne medizinisches Gutachten ermöglichen soll, ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Auch der Mindestzeitraum ab Beginn der Transition soll dafür deutlich verkürzt werden, das Mindestalter von 18 auf 16 herabgesetzt werden.







Zu ihrem Statement, in dem sie einem Protest gegen die Reform vor dem schottischen Parlament ihre Solidarität aussprach, veröffentlichte Rowling ein Foto von sich. Sie trägt darauf ein T-Shirt, auf dem die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon (SNP) mutmaßlich als "Zerstörerin von Frauenrechten" bezeichnet wird. Das Wort "Frauen" ist auf dem von Rowling geteilten Foto abgeschnitten, allerdings findet sich auf anderen Bildern von Demonstrationen das gleiche Shirt-Motiv mit diesem Text.

Rowling ist in der Vergangenheit mehrfach mit transfeindlichen Haltungen aufgefallen und teilt bei Twitter regelmäßig Talking Points aus entsprechenden Kreisen (queer.de berichtete).



Medienberichten zufolge soll die britische Regierung derweil prüfen, gegen das schottische Gesetzesvorhaben vorzugehen. Die jetzige konservative Premierministerin Liz Truss hatte vor zwei Jahren ein entsprechendes Vorhaben für England und Wales als frühere Gleichstellungsministerin gestoppt.



Nach dem derzeit für das ganze Vereinigte Königreich gültigen, im Jahr 2005 in Kraft getretenen "Gender Recognition Act" können Personen mit der Diagnose "Geschlechtsidentitätsstörung" ab zwei Jahre nach ihrer Transition eine Änderung des rechtlichen Geschlechts erlangen – erforderlich ist keine medizinische Prozedur, aber eine Begutachtung. (cw/dpa)