Mann-O-Meter sucht Psychologen oder Sozialpädagogen / Sozialarbeiter mit therapeutischer Zusatzausbildung

Mann-O-Meter, Berlins schwuler Checkpoint, sucht sofort einen



Psychologen oder Sozialpädagogen / Sozialarbeiter mit therapeutischer Zusatzausbildung



als psychologischen Berater für unser anonymes Beratungs- und Testangebot zu HIV und andere STI.



Neben der Testberatung gehören zu den weiteren Aufgaben die Koordinierung der Honorarkräfte und ehrenamtlichen Mitarbeiter für die Testtermine sowie die Datenerfassung und Auswertung der Befundbögen.



Du solltest Erfahrungen in der Psychologischen Beratung haben und über fundierte Kenntnisse in der HIV/Aids-Primärprävention bei Männern, die Sex mit Männern haben, sowie deren Lebenswelten verfügen und die Arbeit mit Ehrenamtlichen kennen. Wir wünschen uns einen teamfähigen Kollegen, der mit hoher sozialer Kompetenz selbständig arbeitet.



Wir bieten eine unbefristete Stelle in Teilzeit mit derzeit 15 Stunden pro Woche an 2 Tagen (Montag bis Freitag) mit der Option auf eine Stundenerhöhung ab 2023. Dich erwartet ein gutes und engagiertes Team sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L E11.



Aussagekräftige Bewerbungen bitte per Email an: