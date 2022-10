Unterstützung von Pädosexualität? Rüdiger Lautmann tritt zurück

Von Dennis Klein

Heute, 13:34h,

Der 86-jährige Jurist und Soziologe Dr. Rüdiger Lautmann ist am Freitag vom Vorstand der Schwulenberatung Berlin zurückgetreten. Grund sind Kontroversen um die Gründung von Kitas sowie Forschungsarbeiten und Äußerungen Lautmanns zur Pädophilie.



"Die Gründung unserer KITA im Lebensort Vielfalt am Südkreuz in Verbindung mit der teilweise sehr kontroversen Berichterstattung über Dr. Rüdiger Lautmann hat für große Aufregung gesorgt", erklärten Vorstand und Geschäftsführung der Schwulenberatung auf Facebook. "Um weiteren Schaden von der Schwulenberatung Berlin und die geplanten KITA abzuwenden, hat Dr. Rüdiger Lautmann auf der heutigen Vorstandssitzung erklärt, dass er mit sofortiger Wirkung seinen Vorstandsposten niederlegt. Wir respektieren diesen Schritt und danken Dr. Rüdiger Lautmann für die langjährige gute Kooperation."



Liebe Freund*innen! Die Gründung unserer KITA im Lebensort Vielfalt am Südkreuz in Verbindung mit der teilweise sehr... Posted by Schwulenberatung Berlin on Thursday, October 6, 2022 Facebook / Schwulenberatung Berlin

|

Seit einer Woche gibt es in mehreren Zeitungen und in sozialen Medien Anfeindungen gegen Lautmann, obgleich dieser als Vorstandsmitglied nicht direkt Einfluss auf den täglichen Betrieb Kita gehabt hätte. Angefangen hatte die Kontroverse vor einer Woche mit einem Bericht der "Bild"-Zeitung, in dem er als "Pädophilie-Verfechter" bezeichnet wurde. Hintergrund ist unter anderem, dass er sich 1979 auf dem Kongress der deutschen Soziologen der Forderung angeschlossen hatte, den Paragrafen 176 aus dem Strafrecht zu streichen – dieses Gesetz verbietet sexuellen Missbrauch von Kindern. 1994 veröffentlichte er "Die Lust am Kind. Portrait des Pädophilen", das laut Kritiker*innen sexuelle Gewalt an Kindern verharmlose.



Lautmann wies die Vorwürfe zurück. Auf seiner Homepage schrieb er vergangenen Sonntag: "An einem Antrag zur Gesetzesänderung des Kinderschutzes war ich zu keiner Zeit beteiligt. Ich habe mich niemals für eine Straffreiheit ausgesprochen." Vor acht Jahren hatte er bereits erklärt, er habe sich nicht für die Aufhebung von Paragraf 176 ausgesprochen, sondern sich dafür eingesetzt, "dass die Justiz bei der Bestimmung des Strafmaßes im Einzelfall berücksichtigt, welche Art von sexueller Aggression vorliegt".



Zu seinem Buch erklärte er jetzt: "Meine kriminal- und sexualwissenschaftliche Studie von 1994 beschreibt und erklärt eine bestimmte (gewaltfreie) Variante der Pädophilen, die sich ausdrücklich von Missbrauch abgrenzen. Die Befragten waren nicht vorbestraft." Diese wissenschaftliche Arbeit sei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert und "von den Gutachtern ohne Beanstandung gebilligt" worden. Lautmann hatte sich bereits vor Jahren wegen der teils unkritischen Sprache von dem Buch distanziert und erklärt, er habe bewusst auf eine Neuauflage verzichtet.



Sexuelle Gewalt an Kindern verharmlost?



In den wissenschaftlichen Arbeiten von Lautmann wurde Pädophilie stets als eigenständige Sexualform beschrieben, die von Missbrauch und sexueller Gewalt zu unterscheiden sei. Vielfach kritisiert wurde seine Einschätzung über eine mögliche Einvernehmlichkeit zwischen Pädophilen und Kindern. In einem Text für ein Magazin von "Pro Familia" attestierte er 1995 "so etwas wie eine natürliche Willensübereinstimmung" zwischen einem Erwachsenem und einem Kind. Das bedeute laut Lautmann zwar nicht, dass beide in dasselbe eingewilligt hätten, "wohl aber, dass das Kind den zurückgenommenen Formen des pädophilen Wünschens zugestimmt hat und dann mit sich einiges machen lässt, was ihm selber Spaß verschafft".



Laut Lautmann habe das Kind stets die Macht, die Beziehung abzubrechen. Angesichts des Machtgefälles zwischen Erwachsenen und Kindern erscheint diese Einschätzung vielen als zweifelhaft. Dabei wird etwa auf die zunehmende Aufdeckung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche verwiesen, die deutlich gemacht habe, wie sehr Kinder Erwachsenen in Machtpositionen ausgeliefert sind.



Rechtlich werden in Deutschland sexuelle Handlungen von Erwachsenen an unter 14-Jährigen immer als Missbrauch angesehen. Denn damit nutze der Täter seine Stellung aus, um die eigenen Bedürfnisse auf Kosten der abhängigen Person zu befriedigen.



Die "taz" berichtete 2013 auch, dass Lautmann Mitglied der pädophilen Lobbygruppe Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität gewesen sei. In dem Artikel heißt es: "Er plädierte für eine Trennung zwischen Sexualstraftätern und 'echten' Pädophilen. Letztere schadeten Kindern kaum, weil sie so behutsam agierten."

"Verleumdende Behauptungen aus der Kinderschutzszene"

Die neuen Angriffe bewertet Lautmann als unfairen Angriff: "Im Hintergrund steht (erkennbar) ein Hörensagen verleumdender Behauptungen aus der Kinderschutzszene, gegen die zu wehren zwecklos ist."



Lautmann, der auch Mitglied im SPDqueer-Vorstand Tempelhof-Schöneberg ist, war von 1971 bis zu seiner Pensionierung 2010 Professor für Allgemeine Soziologie und Rechtssoziologie an der Universität Bremen. Er forschte dabei auch als erster Professor in Deutschland über die Diskriminierung Homosexueller.

Schwulenberatung: Kita soll "allen Kindern ein unbeschwertes und angenehmes Umfeld bieten"

Die Schwulenberatung möchte nächstes Frühjahr zwei Kitas für 93 Kinder am Lebensort Vielfalt eröffnen. Das Ziel ist nach Angaben der queeren Organisation: "In erster Linie wollen wir allen Kindern ein unbeschwertes und angenehmes Umfeld bieten: Hier sollen sie gemeinsam spielen, essen und mit Respekt für Mensch und Natur aufwachsen." Darüber hinaus sollten Kinder andere Lebensweisen und -welten kennenlernen. "Erzieherinnen und Erzieher, die selbst LSBTI* sind, werden hier als selbstverständlicher Teil der Kitas und somit der Gesellschaft wahrgenommen."



Peter Duden von der Schwulenberatung erklärte gegenüber der "Berliner Zeitung", dass es bereits 60 Anmeldungen gebe. Viele stammten von jungen Familien, aber auch von Regenbogenfamilien, die angegeben hätten, "dass sie als Schwule oder Lesben in anderen Kitas schlechte Erfahrungen gemacht haben".



Rechte machen Stimmung gegen queere Kita



Die Personalie Lautmann wird bereits rege von rechten Blogs dafür genutzt, queere Rechte und Projekte pauschal in Frage zu stellen und die Idee der Kita zu diskreditieren. Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt widmete dem Thema in seinem Video-Blog etwa breiten Raum – mit teilweise falschen Äußerungen: So behauptete er wahrheitswidrig, dass Lautmann die Kita leiten sollte. Reichelt wiederholte in Zusammenhang mit der Kita auch den unter queerfeindlichen Kräften beliebten Vorwurf der "Umerziehung" von Kindern zu Homosexuellen: "Die Kinder wissen noch gar nicht, dass sie mal anders sein können, aber die Eltern haben es schon mal entschieden."