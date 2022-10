Eurovision 2023 kommt aus Liverpool

Das Herz-Logo des ESC 2023 wird die Flagge der Ukraine, nicht die britische zeigen (Bild: EBU)

Die 67. Ausgabe des Eurovision Song Contests wird im nächsten Jahr in Liverpool ausgetragen. Das gab der britische ESC-Kommentator Graham Norton am Freitagabend in der "One Show" im TV-Sender BBC One bekannt.



Zugleich verkündete der schwule Moderator, dass das Finale für den 13. Mai angesetzt ist. Die Liverpooler M&S Bank Arena, direkt am River Mersey und angrenzend an die Innenstadt, hat eine Kapazität für 11.000 Besucher*innen und war unter anderem Austragungsort der MTV Europe Music Awards 2008. Die Stadt der Beatles hat inzwischen rund um die Stanley Street auch ein queeres Ausgehviertel.



Zuletzt hatten Glasgow und Liverpool in der internen Endauswahl gestanden, die sich in der vorherigen Bewerbungsphase gegen Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle und Sheffield durchsetzten. Insgesamt hatten sogar 20 britische Städte Interesse bekundet. Zu den Auswahlkriterien gehören neben der Halle etwa die Anbindung an einen angemessenen Flughafen, ausreichende Hotelkapazitäten und die Möglichkeit eines Pressezentrums in oder neben der Arena.

Neunter Insel-ESC

Mit der Austragung setzt Großbritannien einen Rekord: Das Land richtet den Wettbewerb zum neunten Mal aus. Neben vier Mal London (1960, 1963, 1968 und 1977) waren auch Edinburgh (1972), Brighton (Abba-Jahr 1974), Harrogate (1982) und zuletzt 1998 Birmingham (mit Dana International) an der Reihe. Die BBC sprang dabei mehrfach für die eigentlichen Gewinnerländer ein.



Liverpool will host #Eurovision 2023 on behalf of Ukraineand its gonna be proper boss



Auch 2023 ist Großbritannien, das mit Sam Ryder beim diesjährigen ESC in Turin Zweiter wurde, Ersatzort: Gewonnen hatte den Wettbewerb die Band Kalush Orchestra für die Ukraine. Die EBU entschied recht schnell, dass das Land aufgrund des russischen Angriffskrieges und Fragen wie Sicherheit aller Beteiligten und Planungssicherheit nicht austragen könne.



Die BBC will die Show in Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Ukraine, UA:PBC, ausrichten, der 2005 und 2017 in Kiew selbst Ausrichter war. Die Sendung soll dabei auch Motive des verhinderten Gastgebers aufgreifen. Liverpool ist eine Partnerstadt der ukrainischen Hafenmetropole Odessa. (cw)