El Salvador verbietet "LGBTI-Propaganda" im Staats-TV

Von Rico Schüpbach

Heute, 00:06h, noch kein Kommentar

Nachdem der öffentlich-rechtliche Sender Canal 10 in El Salvador einen zweiminütigen Informationsfilm für Kinder zum Thema sexuelle Vielfalt sendete, wurde er kurz darauf vom Präsidenten gecancelt. Der Infofilm aus der Reihe "Aprendamos en Casa" (Wir lernen zu Hause) wurde während der Corona-Pandemie kreiert. Das Institut für die Ausbildung von Lehrpersonen (INFOD), das dem Bildungsministerium unterstellt ist, hatte den Auftrag, Kindern und Jugendlichen Lernmaterial für zu Hause aufzubereiten. Für den Präsidenten Nayib Bukele entsprach der Film jedoch nicht den nationalen Werten.



| Direktlink | Der Kurzfilm auf Youtube

Auf Druck von Bukele ruderte der Sender zurück, entschuldigte sich in einer öffentlichen Erklärung und beendete seine Zusammenarbeit mit INFOD. Das Institut habe sich nicht an salvadorianische Bildungsstandards für Kinder und Jugendliche gehalten, erklärte Canal 10. Es hätte "sexuelle Inhalte" aufbereitet, die in dieser Form nicht erlaubt seien. Im zweiminütigen Infofilm wird allerdings lediglich thematisiert und erklärt, dass es mehr als nur eine sexuelle Orientierung gibt.

Künftig werden alle ausländischen Medieninhalte überprüft

"Der Schutz unserer Kinder ist unser höchstes Anliegen, wir haben den Auftrag ihre mentale Gesundheit zu bewahren und salvadorianische Familienwerte hochhalten", erklärte das Bildungsministerium in einer Mitteilung. Diese Grundsätze seien mit dem Kurzfilm verletzt worden. Als Konsequenz wurde der INFOD-Chef entlassen. Darüber hinaus will das Bildungsministerium ab sofort ausnahmslos überprüfen, ob ausländische Medieninhalte den salvadorianischen Werten entsprechen.



"Der eigentliche Skandal spitzte sich auf Social Media zu, als das Video plötzlich dort kursierte und besorgte Eltern einen Shitstorm anzettelten und skandierten 'no a la ideologia de género' (nein zur Gender-Ideologie). Das Video war nicht neu und wurde vorher von verschiedenen Stellen abgesegnet", berichtete der salvadorianische Schriftsteller Alejandro Córdova gegenüber queer.de. Córdova lebt seit drei Jahren in Buenos Aires, Argentinien. Für ihn ist die Haltung der Regierung keine Überraschung, es sei nicht das erste Mal, dass die rechtspopulistischen Kräfte seines Heimatlandes ihre queerfeindliche Seite zeigen. Es habe sogar schon vorher Versuche gegeben, die Verfassung zu ändern, so dass eine Ehe für alle für alle Zeit verfassungsrechtlich ausgeschlossen wäre.

Schlusslicht bei LGBTI-Rechten in Südamerika

El Salvador gilt als konservatives, stark katholisch geprägtes Land. Im lateinamerikanischen Vergleich belegt es zusammen mit Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Guatemala und Honduras die hinteren Ränge in Sachen LGBTI-Rechte (siehe auch CNN-Bericht). Alejandro Córdova bestätigte das. In Argentinien, insbesondere in der Hauptstadt Buenos Aires, sei die Situation für queere Menschen deutlich entspannter. Es gebe hier nicht nur eine größere Community, sondern eben auch garantierte Rechte wie zum Beispiel die Ehe für alle.



Hoffnung auf Verbesserung in El Salvador dürfte aktuell klein sein. Präsident Bukele will 2024 zur Wiederwahl antreten, obwohl das geltende Verfassungsrecht dies gar nicht zulässt.