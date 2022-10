Zeug*innen gesucht: Regenbogenfahne beim CSD angezündet

Heute, 02:35h, noch kein Kommentar

Das Polizeipräsidium Niederbayern sucht Zeug*innen und Geschädigte zu einem Vorfall, der sich nach dem CSD Landshut ereignet hat. Am Samstag, den 24. September 2022 gegen 21.30 Uhr wurde einem CSD-Teilnehmer auf der Mühleninsel eine Regenbogenfahne entrissen, um diese anschließend anzünden. Laut einem Augenzeugen soll es sich um ca. zehn Täter mit ausländischem Akzent gehandelt haben. Eine Fahndung nach den Angreifern verlief ohne Erfolg.



Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer (0871) 92520 um Hinweise von Zeug*innen, die "sachdienliche Angaben" machen können. Auch mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei den Ermittler*innen zu melden. Gegenüber queer.de berichtete ein CSD-Teilnehmer bereits am Tag nach der Parade von queerfeindlichen Beleidigungen und Provokationen.



An der vierten CSD-Demonstration in Landshut beteiligten sich am 24. September rund 500 Menschen. Bereits bei der Pride-Premiere im Jahr 2019 war es zu einem Zwischenfall gekommen: Damals wurde ein CSD-Teilnehmer aus einem leerstehenden Gebäude heraus mit einer Farbbombe beworfen (queer.de berichtete). (cw)