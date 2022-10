Film über Nazi-Zeit mit schwulem Handlungsstrang in der ARD-Primetime

Heute, 10:51h, noch kein Kommentar

Das Erste zeigt am Montagabend um 20.15 Uhr den Fernsehfilm "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben". In der im Berlin des Jahres 1943 angesiedelten Geschichte geht es um die großbürgerliche Witwe Martha Liebermann, die von Thekla Carola Wied ("Ich heirate eine Familie") dargestellt wird. Als Jüdin bleibt der 85-Jährigen nur die Wahl, ins Ausland zu gehen oder auf ihre Deportation ins Konzentrationslager zu warten.



In dem Film kommt als Nebenhandlung auch ihr schwuler Sohn Benjamin (Vladimir Korneev) vor. Er will mit Hilfe seines Lovers, des Kunstexperten Carl Solbach (Wanja Mues), vor den Nazis fliehen. Allerdings ist Solbach undurchsichtig und arbeitet für die Nazis.



Thekla Carola Wied wurde als Hauptdarstellerin von Kritiker*innen gelobt (Bild: ARD Degeto / Stanislav Honzík)

Das Historiendrama basiert frei auf Motiven des 2019 veröffentlichten Romans "Dem Paradies so fern" von Sophia Mott und stellt die letzten Lebenswochen von Martha Liebermann (1857-1943) in den Mittelpunkt. Der Film wurde im Juni beim Festival de Télévision de Monte-Carlo uraufgeführt und dort gefeiert – er erhielt die Goldene Nymphe als bester Fernsehfilm, während die 78-jährige Thekla Carola Wied als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde.

Wied gab vor rund zwei Wochen bekannt, dass sie sich nun aus dem TV-Geschäft zurückziehen wolle, in dem sie seit den Sechzigerjahren aktiv war. "Es wäre ein schöner Schluss, ein schönes Ausklingen der Karriere. Ich möchte mich zurückziehen", sagte die Darstellerin über ihre Rolle als Martha Liebermann. Ein kleines Hintertürchen ließ sie sich aber offen: Nur falls noch einmal eine "tolle Rolle" vorbeikomme, werde sie erneut vor der Kamera stehen.



Der Film ist bereits vor Ausstrahlung in der ARD-Mediathek zu sehen. Er ist bis zum 10. Januar 2023 ohne Kosten zum Streaming verfügbar. (cw)